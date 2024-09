Coup de tonnerre : Qualcomm veut racheter Intel !

Intel va mal

Une certitude : Intel n’est plus l’ogre qu’il était. Ça n’explique pas tout, mais. Les déboires s’accumulent, avec une chute vertigineuse de 60% de ses actions cette année. En 2023, Intel avait tenté de reprendre le dessus en rachetant Tower Semiconductor pour contrer la domination de TSMC, mais l’accord a été bloqué par les régulateurs. Cette tentative infructueuse a laissé l’entreprise affaiblie et à la merci de nouvelles offensives, dont celle du jour.De l’autre côté,. Après avoir dominé le secteur des smartphones, le fabricant de puces ARM a récemment investi le marché des ordinateurs en équipant les nouveaux Surface de Microsoft. Résultat : des performances très acceptables qui mettent ces ordinateurs au niveau des puces M3 d’Apple sur certains tests. Alors, pourquoi ne pas viser encore plus grand ? Un rachat d’Intel permettrait à Qualcomm de s’imposer définitivement dans le monde des PC.Qualcomm et Intel sont deux géants de l’industrie des semi-conducteurs avec des histoires très différentes.par Robert Noyce et Gordon Moore, est à l’origine de nombreuses innovations qui ont façonné l’informatique moderne. Leur première grande réussite, le microprocesseur 4004, a lancé. Grâce à des produits phares comme les processeurs Pentium (perso, j’ai eu le premier Pentium 60, c’était incroyable), Intel a dominé le marché des PC pendant des décennies avec son architecture x86, adoptée par IBM pour ses ordinateurs personnels dans les années 1980.De son côté,par Irwin Jacobs et six autres ingénieurs. La société s’est d’abord concentrée sur les technologies de communication sans fil, en développant le CDMA (une norme importante pour la téléphonie mobile). Puis, vous le savez, à partir des années 2000,, qui équipent la majorité des smartphones Android. Contrairement à Intel, Qualcomm a adopté un modèle de fabrication sans usine, se concentrant sur la conception de puces tout en sous-traitant leur production.Attention, ce rachat potentiel est. On parle de deux géants, et les obstacles réglementaires seront nombreux. Une fusion de cette envergure pourrait bien donner des sueurs froides aux autorités antitrust, qui sont aux abois depuis quelques années. Pour éviter de finir dans l’impasse,. On se souvient, par exemple, que la division modems d’Intel avait été cédée à Apple en 2019.Que cet accord aboutisse ou non, cette tentative de rachat illustre bien l’