Intel Arrow Lake-S : sortie retardée mais imminente

Ce report de dernière minute, bien qu’acceptable, suscite, à la recherche de solutions performantes pour le gaming et la création de contenu.La gamme de lancement inclura six processeurs de la série K “Unlocked”, parmi lesquels les modèles Core Ultra 9 285K(F), Core Ultra 7 265K(F) et Core Ultra 5 245K(F)., conçues pour les configurations haut de gamme et l’overclocking. Plusieurs détaillants européens et nord-américains ont déjà commencé à lister ces produits en préparation de leur disponibilité.La raison précise de ce report n’a pas été communiquée, mais elle pourrait être liée à des contraintes logistiques. Cette période supplémentaire permet à Intel d’, qui continue de dominer le marché des processeurs de jeu, notamment grâce à sa technologie 3D V-Cache. Avec Arrow Lake-S, Intel espère regagner du terrain dans ce secteur clé pour son image.Concernant les prix, des fuites provenant de détaillants révèlent que les processeurs Core Ultra 200 devraient être proposés à des tarifs légèrement plus élevés que ceux de la génération précédente., tandis que le Core Ultra 7 265K devrait être commercialisé pour environ 430 dollars, et le Core Ultra 5 245K autour de 329 dollars. Ces prix restent compétitifs et proches de ceux de la gamme Raptor Lake , tout en offrant a priori des performances notablement améliorées.Le lancement des Core Ultra 200 est une étape importante pour Intel dans son objectif de reconquête du marché des processeurs de jeu . Avec des prix attractifs et des améliorations significatives en termes de performances,. Les amateurs de hardware, dont vous êtes peut-être, pourront bientôt juger par eux-mêmes si ces nouvelles puces tiennent leurs promesses !Comme on sait qu'il y a pas mal d'utilisateurs de PC qui nous lisent, on va se permettre un petit sondage :