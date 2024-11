ChatGPT a bloqué 250 000 demandes de deepfakes durant les élections américaines

Ne cherchez pas d'explication à cette illustration, j'ai vraiment écrit n'importe quoi dans le prompt...

Consciente des risques que représentent les deepfakes pour l’intégrité de l’information, OpenAI a mis en place un dispositif de restrictions autour de l’utilisation de ses technologies. Les demandes de créations d’images manipulées de figures politiques telles que Donald Trump , Kamala Harris et Joe Biden ont été automatiquement refusées par DALL-E, dans le but de restreindre les tentatives de désinformation visuelle.En plus des restrictions concernant les images, ChatGPT a été programmé pour rediriger les utilisateurs vers des sources fiables pour toute information liée aux élections.Avant les élections, près d’un million de requêtes avaient également été redirigées vers CanIVote.org, un site considéré comme neutre, qui fournit des informations pratiques sur les procédures de vote aux citoyens américains.Depuis le début de l’année 2024, OpenAI a élaboré un plan de sécurité spécifique aux périodes électorales.La montée en puissance des deepfakes, en particulier dans les sphères politiques, a également incité certaines juridictions, comme la Californie, à légiférer pour criminaliser la diffusion intentionnelle de contenus falsifiés dans un contexte électoral, comme nous vous en parlions ici.Ce contexte a conduit les géants de la technologie à adopter des mesures similaires. YouTube, par exemple, a lancé des outils de détection de deepfakes pour aider les créateurs à protéger leurs contenus.