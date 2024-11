Le portable de l’avocat de Donald Trump piraté par la Chine juste avant l’élection

Les hackers chinois ciblent un proche collaborateur de Trump

Donald Trump et son avocat (qui rigole pas)

Des implications pour la sécurité nationale

Selon les sources de la presse américaine, des cyberespions chinois ont donc réussi à pirater le téléphone de Todd Blanche, avocat principal de Donald Trump, juste avant l’élection présidentielle de 2024. En accédant à ses appels et messages texte,. Blanche défend Trump dans plusieurs affaires pénales, en particulier dans l’affaire des paiements dissimulés pour influence électorale et dans des accusations fédérales concernant la gestion de documents confidentiels. Une enquête du FBI est en cours pour tenter de déterminer le niveau de gravité de ce piratage.L’incident concernant Todd Blanche n’est qu’un exemple d’une série d’infiltrations attribuées aux services de renseignement chinois. Les réseaux télécoms américains, notamment AT&T, Lumen et Verizon, ont été infiltrés,, aussi bien du camp républicain que démocrate. Le FBI et l’Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures ont récemment alerté les victimes de cette campagne et mis en place des mesures de sécurité renforcées, en collaboration avec le secteur des télécommunications, pour minimiser les risques de futures intrusions.Le piratage du téléphone de Blanche et d’autres cibles de haut niveau, comme JD Vance, le vice-président élu, et des membres de la campagne de la vice-présidente Kamala Harris, inquiète les responsables de la sécurité nationale. Bien que l’accès à certaines applications sécurisées semble avoir été préservé,. Les services de renseignement américains considèrent cette opération comme une menace majeure et continuent d’évaluer les impacts possibles de cette collecte d’informations sensibles.Face à cette attaque, les États-Unis cherchent à renforcer leur cybersécurité et à coordonner leurs réponses pour contrer de futures attaques. En parallèle, les relations sino-américaines, déjà complexes, pourraient se tendre davantage sous la présidence de Donald Trump , réélu pour un second mandat.. Les États-Unis en ont profité pour rappeler que les attaques contre des infrastructures sensibles ne seront pas tolérées, ce dont personne ne doutait.