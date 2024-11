Apple va ouvrir un nouvel Apple Store en Espagne

Et de douze !

Des goodies

Apple Puerta del Sol

En effet, Apple continue discrètement sa conquête de l'Europe en espérant peut-être séduire quelques membres de la Commission. Ainsi, la firme californienne va ouvrir(qui sera aussi le jour de Thanks Giving mais cela n'aura vraiment aucun impact dans la péninsule ibérique). Désormais Cupertino exploite plus de 520 magasins de détail dans le monde entier, tous sous la houlette de, qui est un centre commercial de 87 000 m2 en périphérie de Madrid. Il s'agit d'un des plus importants de la zone, avec de nombreux services conçus spécialement pour les enfants. Aussi il est peu probable que son architecture se démarque des magasins dans les CC du reste du monde.Comme il est désormais d'usage : pour célébrer cette inauguration, Apple a modifié la page d’accueil de ce futur magasin, proposant. Pour cet Apple Store, il s’agit du logo découpé et reconstitué de manière géométrique, avec des motifs assez modernes sur fond bleu marine. On notera aussi des suggestions vers d'autres services d'Apple, comme des playlists , des applications ou des livres (avec les liens qui vont bien).Bien évidemment,et il suffira de s’inscrire sur la page de la boutique en question. Rappelons que dernièrement, Apple a ouvert en grandes pompes -et à coups de K-pop- plusieurs Apple Store en Corée du Sud , dont un situé à Gangnam qui n'est autre que la ville natale de Samsung et en Inde , il y a quelques semaines.