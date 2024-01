Apple repart à l'assaut de la Corée du Sud !

Un nouvel Apple Store sud-coréen

situé dans le quartier de Hongdae, qui possède une histoire de culture de rue créative, l’Apple Store Hongdae sera la base pour les rêveurs de réaliser leurs rêves autant qu'ils le souhaitent. Avec l'ajout de l'imagination fantaisiste de beaucoup de gens, cet endroit qui deviendra un endroit plus merveilleux a ouvert ses portes

, heure locale. Le magasin est pour l’heure totalement camouflé avec une bâche noire, sa localisation à un coin de rue lui permettra d'arborer une courbe vitrée.Comme elle le fait souvent, Apple en profite pour publier un fond d'écran spécifique, qui se destine aux Mac iPhone et iPad . Ce dernier est disponible librement sur la page du magasin, dans la section retail d’apple.com. Il reprend bien évidemment la pomme, cette fois réalisée façon, peint à la bombe dans de nombreuses couleurs et un très beau dégradé.Mais le tout n’est pas non plus dénué de sens. En effet,Bien évidemment,et il suffira de s’inscrire sur la page de la boutique en question. Rappelons que l'année dernière,