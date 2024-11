Tim Cook s'en va-t-en guerre (enfin défendre Apple Intelligence) !

Un programme chargé !

Apple Store d'Hangzhou

Tim Cook a rencontré lepour discuter des défis de la chaîne d’approvisionnement , impactée par les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Il a également abordé les relations avec les fournisseurs chinois, essentiels à la production des appareils Apple.Mais c'est surtout le déploiement d’Apple Intelligence en Chine qui va occuper le grand patron de Cupertino. En effet, la firme cherche à localiser son intelligence artificielle pour ses appareils en Chine, mais se heurte à des réglementations rigoureuses.Pour introduire son IA dans le pays,, soit suivre un long processus d’approbation imposé par l’Administration chinoise du cyberespace, soit collaborer avec des firmes ayant déjà des IA approuvées par le gouvernement chinois, ce qui pourrait simplifier la procédure.Aussicomme Baidu (l'équivalent du moteur de recherche Google en Chine), ByteDance (le créateur de TikTok), ou encore Moonshot (un acteur émergent dans le domaine de l’IA).Pour rappel,Et Tim Cook a reconnu qu’un processus réglementaire spécifique était nécessaire et a exprimé son intention de finaliser ce processus pour offrir Apple Intelligence aux consommateurs chinoisFin mars, Cupertino aurait approché Baidu afin de faire l’acquisition d’une licence pour ses modèles d’IA. Les actions de la firme ont d'ailleurs augmenté de plus de 5 % aujourd'hui, à la suite d'une publication de Cailian Press. Le média a en effet avancé que Baidu était sur le point de devenir le modèle d'Al générative d'iOS 18 et de macOS 15 en Chine.Il a en effet intérêt àde la firme dans ce secteur ! Cette année, Tim Cook s'est déjà rendu trois fois en Chine, parfois accompagné de Jeff Williams, COO Apple, montrant l’importance stratégique du marché chinois., représentant son plus grand marché international et le lieu où sont assemblés la très grande majorité de ses produits. Aussi la firme californienne doit-elle faire preuvede la production vers des pays comme le Vietnam et l’Indonésie, dans un effort pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine.