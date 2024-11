Sony Alpha 1 II : une évolution ciblée pour les professionnels

De meilleures performances mais pas de révolution

Un design repensé et une stabilisation renforcée

Des fonctionnalités vidéo mises à jour

Un modèle qui capitalise sur l’existant

Le Sony Alpha 1 II conserve donc le capteur CMOS empilé Exmor RS de 50,1 MP du modèle original, associé au processeur BIONZ XR.Une fonction de pré-capture enregistre jusqu’à une seconde d’images avant que le déclencheur ne soit totalement pressé, ce qui peut être utile pour capturer des moments imprévisibles. Ces nouveautés, bien que notables, n’apportent, cela dit, pas de changement fondamental par rapport à l’Alpha 1.Le boîtier de l’Alpha 1 II s’inspire de l’A9 III, avec une poignée plus profonde et un écran LCD multi-angle de 3,2 pouces, qui offre une meilleure flexibilité.Le viseur électronique OLED atteint un taux de rafraîchissement de 240 Hz, avec une petite réduction de la résolution à cette fréquence. Ces ajustements permettent d’améliorer l’ergonomie et la facilité d’utilisation, sans bouleverser les performances générales de l’appareil.En vidéo, l’Alpha 1 II propose toujours de la 8K à 30 fps et de la 4K jusqu’à 120 fps avec enregistrement 4:2:2 10 bits.La compensation du focus breathing et l’autoframing basé sur l’IA élargissent aussi les options, bien que ce dernier implique un recadrage. Là aussi, cela ne représente pas une refonte majeure des capacités vidéo.L’Alpha 1 II sera disponible en décembre 2024 pour 6 498 dollars (environ 7 500 euros) chez la plupart des revendeurs.Les utilisateurs d’appareils Alpha récents devront évaluer si ces ajouts justifient l’investissement, en particulier face à des modèles concurrents comme le Canon R1 ou le Nikon Z9.