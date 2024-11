Sony pourrait bien racheter le studio derrière Elden Ring et Dark Souls

Petit cadeau de noël ?

Quelles opportunités pour Sony et Kadokawa ?

En effet, Kadokawa a confirmé officiellement avoir reçu une lettre d’intention de Sony, intéressé par l’acquisition d’actions de la société. Cependant,. Le groupe se veut ultra prudent et a précisé qu'il annoncerait des informationssi -et seulement si- des développements concrets venaient à se produire, et ce,Suite aux rumeurs de cette acquisition, les marchés financiers réagissent plutôt bien.L’action Sony a progressé de 0,63 % à la Bourse de Tokyo. Le titre de Kadokawa a bondi de 23 %, atteignant la limite maximale de fluctuations autorisée en une seule journée. Sa valorisation boursière s’est ainsi élevée àconfirmant l’importance stratégique de l’entreprise pour Sony et d’autres investisseurs potentiels.En revanche, l’éditeur Bandai Namco, distributeur de Elden Ring, a vu son action chuter brièvement de près de 9 %, pour clôturer avec une baisse de 3,82 %. Cette réaction pourrait refléter les inquiétudes des investisseurs quant à uneAu delà, cette opération pourrait marquer un. Le groupe a déjà effectué plusieurs grosses acquisitions par le passé, comme Bungie en 2022 pour 3,6 milliards de dollars, marquant une volonté d’étendre ses capacités dans les jeux vidéo.Concernant les apports réciproque, Sony pourrait bénéficier de nouvelles synergies et proposer par exemple davec les futures productions de FromSoftware, renforçant l’attractivité de la console face à des concurrents comme Microsoft et son Game Pass.Du coté de Kadokawa, l'intégration lui vaudrait de, comme l'un des leaders du développement de jeux. Ce rayonnement a déjà été boosté par Elden Ring, qui a étéde l’année aux Game Awards 2022.Rappelons que Kadokawa possède également d'autres cordes à son arc dont pourrait profiter Sony : il possède notamment Spike Chunsoft (Danganronpa) et dispose d'autres branches d'activités dans l’édition de mangas et le cinéma.