Sony prépare une nouvelle console portable

La Sony PSP

Un projet encore en phase initiale

Le PlayStation Portal, un premier pas

La Switch en ligne de mire

La concurrence intense de Nintendo et Microsoft

La Sony PS Vita

Vers une diversification des services

Selon des sources proches du dossier, Sony travaillerait donc sur une console portable capable de lancer directement les titres de la PlayStation 5. Contrairement au PlayStation Portal, lancé en 2023, qui nécessite une connexion constante soit à une PS5, soit à Internet (depuis peu) pour fonctionner,Le projet, bien qu’ambitieux, n’est pas encore garanti : il pourrait être abandonné avant sa commercialisation, prévue dans plusieurs années.Lancé en 2023, le PlayStation Portal donc on vous parlait encore l’autre jour, est un appareil hybride, doté d’un écran de 8 pouces et de commandes inspirées de la manette DualSense. L’ajout de la prise en charge du Cloud Gaming la rend tout de suite plus intéressante , mais toujours limitée d’un point de vue fonctionnel. Sony cherche donc à développer une console qui se rapproche davantage du modèle autonome proposé par Nintendo avec sa Switch.Depuis sa sortie en 2017, la Nintendo Switch domine le marché des consoles portables, grâce à sa flexibilité d’usage et à un catalogue de jeux incroyable.Parallèlement, Microsoft explore également des prototypes de consoles portables , et montre lui aussi un intérêt croissant pour ce segment. Face à ces concurrents, Sony doit donc innover pour se démarquer et séduire les joueurs mobiles, un secteur qui génère l’essentiel des revenus de l’industrie du jeu vidéo.Sony pourrait également chercher à intégrer des fonctionnalités multimédias à son futur appareil, comme l’accès à ses catalogues de musique et de films.Dans tous les cas, et se repositionnant sur le marché des consoles portables, Sony espère pouvoir capter un nouveau public, tout en capitalisant sur sa technologie actuelle et son écosystème.