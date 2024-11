Apple accélère enfin le déploiement de l’IA (mais pas pour tous)

Apple pourrait (enfin) accélérer le déploiement de l'IA

la mise à jour du système d'exploitation iOS 18.2, qui comprend des améliorations majeures à Apple Intelligence [...] est susceptible d'arriver plus tôt en décembre, m'a-t-on dit. À quelle heure ? La semaine du 2 décembre, sauf tout retard inattendu

Qu'attendre d'iOS 18.2 ?

• Image Playground : la possibilité de générer des images à partir d'une description, de concepts suggérés, ou même d'une personne de sa photothèque

• Image Wand pour transformer les croquis / un espace vide ou une phrase clé dans une note, en images complètes directement dans l'application Notes

• Genmoji : la possibilité de créer des emojis personnalisés basés sur des prompts

• Intégration de ChatGPT avec Siri (avec GPT-4o d'OpenAI et le traitement en local)

• Nouvelles fonctionnalités pour les outils d'écriture : "Composer" et "Décrire votre changement"

• Intelligence visuelle pour les utilisateurs d'iPhone 16 uniquement (une fonctionnalité qui fournit des informations sur ce qui vous entoure via l'app Appareil Photo)



Les nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence seront disponibles en décembre, avec des capacités supplémentaires déployées dans les mois à venir

capture iOS 17.4

capture iOS 18.2

Lundi dernier, Apple a déployé les dernières versions finales de l’ensemble de ses systèmes , notamment iOS 18.1 avec les premières fonctionnalités d'Apple Intelligence. Depuis deux semaines, elle propose également la première bêta d’iOS 18.2 Et il semble que. Dans sa, Mark Gurman estime en effet queD'après le calendrier des années précédentes,que les versions précédentes. Ainsi les mises à jour d'iOS x.2 ont généralement été publiées la deuxième semaine de décembre, avec le lancement d'iOS 17.2 le 11 décembre et le lancement d'iOS 16.2 le 13 décembre.Mais ce n’est pas vraiment surprenant. En effet, Apple -qui est déjà en retard et qui n'a pas sorti les fonctions IA en même que la gamme iPhone 16- entend très certainement mettre les bouchées doubles sur le prochain batch des fonctions IA.Pour cette version 2 (encore réservée aux USA ), Apple Intelligence va s’enrichir de plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment :En outre,L'Europe -qui reste privée d'Apple Intelligence pour des raisons juridiques- a aussi droit à des modifications spécialement dédiées., avec l'insertion de sections supplémentaires dans l'application Réglages > Apps (tout en bas) > Apps par défaut. On trouvera des paramètres pour les applications de messagerie, de messagerie, d'appel, de filtrage d'appel, d'application de navigateur, de mots de passe et de codes, et de clavier.Aux États-Unis, il sera possible de choisir l'interface de l'application par défaut pour choisir ses e-mails, ses filtres d'appels, son navigateur, ses mots de passe et son claviers préférés. Quant à eux,(qui ne soient pas des apps natives).. Cette modification est une application de l'article 6 paragraphe 3 du DMA. En effet, les firmes reconnues comme desdoivent permettre de désinstaller facilement des applications ou de modifier les paramètres par défaut.Sous iOS 17.4.1, il était possible de supprimer l'app Photos de l'écran d'accueil mais pas du téléphone. Cette dernière pouvait toujours se retrouver dans le dernier écran, dans la bibliothèque d'applications.Cela devrait satisfaire Margrethe Vestager qui avait d'ailleurs jugé que les changements apportés par Cupertino n'étaient pas suffisants, et qu'il n'est pas encore possible de désinstaller certaines applications natives.