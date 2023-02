En 2022, les Services d'Apple ont rapporté plus que Coca et McDonald's réunis

79,4 milliards de dollars sur 2022

Apple, une société de Services ?

Dans sa dernière analyse,montrant la supériorité de Cupertino. Ainsi rien qu'avec ses services, elle a enregistré 79,4 milliards de dollars sur 2022, un chiffre hors norme qui dépasse les résultats de plusieurs entreprises du Fortune 500.Par comparaison, on peut citer les résultats de Boeing (66,6 milliards de dollars en 2022), Intel (63,1 milliards de dollars), Nike (49,1 milliards de dollars) et American Airlines (49 milliards de dollars).Outre le score, il s'agit d'une, qui montre la force et la résilience de la firme californienne. Ainsi, en fin d'années, avec les contraintes sur sa chaine de production qui ont impacté l'iPhone et les Mac, elle a pu compenser la diminution de ses recettes. Cette diversification des sources de revenus est aussi, comme on a pu le voir à l'annonce des derniers résultats.Pour rappel, les services comprennent iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Fitness+ et d'autres. Mais la firme n'entend pas en rester là et tend à développer d'autres services comme Apple Pay Later et. Aussi le cabinet Finbold est. Il n'est d'ailleurs pas le seul à penser cela.En juin 2022, Wedbush avait également suggéré que la croissance des services d'Apple pour 2023 pourrait(ce qui a été le cas dans ses derniers résultats ). En juillet, Morgan Stanley avait affirmé que les abonnements payants pourraient(ce qui reste à voir) !