OpenAI en route pour concurrencer Google avec un navigateur AI ?

OpenAI explore donc actuellement l’idée de concevoir un navigateur web doté d’une intégration poussée avec son intelligence artificielle, ChatGPT. Bien que ce projet ne soit pas encore abouti,, et permettraient d’entrevoir un produit axé sur l’intelligence artificielle pour améliorer l’expérience utilisateur (jusque là rien d’étonnant). Cette nouveauté aurait deux objectifs, le premier étant de simplifier l’accès aux informations, en offrant des réponses directes et contextualisées, évitant ainsi les recherches multiples souvent nécessaires avec les navigateurs traditionnels. Le second objectif, porter un coup fatal à Google, très lié à Chrome (même s’il risque de devoir s’en séparer).En parallèle, OpenAI travaille avec plusieurs entreprises pour alimenter sont outil de recherche., dans des domaines aussi variés que l’immobilier, le voyage et l’e-commerce. Ces collaborations permettraient d’enrichir les réponses proposées par ChatGPT en intégrant des données spécifiques à chaque secteur. OpenAI a également établi une alliance, vous le savez, avec Apple, pour intégrer ses technologies dans les fonctionnalités d’intelligence artificielle des iPhones L’arrivée potentielle d’un navigateur OpenAI pourrait donc intensifier la rivalité avec Google, qui investit massivement dans son propre chatbot, Gemini., pourrait aussi voir son partenariat avec des acteurs comme Samsung fragilisé par les discussions entre OpenAI et le fabricant sud-coréen. On peut le dire, le marché est vraiment en ébullition, et tout le monde s’agite les bras en l’air, pour essayer de se positionner au mieux devant les déboires de Google, et les avancées de chaque fournisseur d’IA.Malgré ces ambitions, le lancement d’un navigateur par OpenAI n’est pas confirmé. Mais les indices concordent…, ce qui montre une fois encore un fort intérêt pour ce projet.