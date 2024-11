Le mont Taranaki

Une forêt qui intrigue même depuis l’espace

Le mont Taranaki, aussi appelé mont Egmont, se dresse fièrement sur l’île duen Nouvelle-Zélande avec ses 2 518 mètres d’altitude. Mais ce n’est pas seulement son cône volcanique presque parfait qui attire l’attention.Appelée la, cette zone dense et sombre est peuplée de kāmahi et de rimu, des arbres dont les troncs tordus et couverts de mousses et lichens semblent tout droit sortis d’un conte.Si ce cercle impressionne, il faut remercier les humains (en partie). Dans les années 1880, un vaste défrichement a été mené autour du mont pour laisser place à des pâturages.Depuis, la forêt est protégée dans le cadre du parc national d’Egmont, l’un des premiers parcs nationaux de Nouvelle-Zélande.Dormant depuis 1854, le mont Taranaki reste pourtant un volcan actif.Son cycle éruptif de 500 ans, ponctué d’effondrements majeurs, a largement sculpté son relief actuel.Pour les Māori, le mont Taranaki n’est pas juste un volcan, c’est un ancêtre.Que ce soit pour sa forme unique ou son statut sacré, le mont Taranaki reste une icône néo-zélandaise.