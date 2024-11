Tim Cook débarque en Chine (pour la 3e fois cette année)

Tim Cook En tournée chinoise

la chine, une situation délicate

Pour le moment, Tim Cook s’est entretenu avec le, dont ceux de grandes entreprises comme Rio Tinto et Corning Parmi les points clés de la visite, on notera. Le grand patron de Cupertino a en effet souligné l’importance de ses derniers dans les opérations d’Apple, affirmant que la réussite de l’entreprise serait impossible sans eux (et il aurait du mal à s'en passer ou à dire le contraire).Actuellement, Apple compte environ 200 fournisseurs majeurs, dont plus de 80 % produisent en Chine. Aussi dans un, la visite intervient à un moment délicat, marqué par des tensions commerciales croissantes entre les États-Unis et la Chine, exacerbées par la victoire de Donald Trump aux élections américaines et sa menace d’augmenter les droits de douane sur les produits chinois., représentant son plus grand marché international et le lieu où sont assemblés la très grande majorité de ses produits. Aussi la firme californienne doit-elle faire preuvede la production vers des pays comme le Vietnam et l’Indonésie, dans un effort pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine.Dans le cadre de sa participation à cet évènement,afin de maintenir l’équilibre entre ses liens avec la Chine et la nécessité de diversifier ses chaînes d’approvisionnement.