La Chine exigerait une IA chinoise pour ses iPhone

Une IA chinoise pour les iPhone chinois

Petit rappel

En effet,, car l'entreprise doit concilier les différentes réglementations locales en matière d'IA générative. Le pays est en effet très fermé à l'utilisation de technologies non chinoises, surtout occidentales.Il est dont peu probable que. Cela confirmerait de précédentes informations selon lesquelles une grande partie de l'IA ne serait pas stockée en local, mais alimentée par des entreprises chinoises.En effet, selon la législation du pays, les modèles d’IA doivent être approuvés par le régulateur local avant de pouvoir être utilisés. Et ce dernier a déjà approuvé plus de 40 modèles, dont l’Ernie Bot de Baidu.Fin mars, Cupertino aurait approché Baidu afin de faire l’acquisition d’une licence pour ses modèles d’IA. Les actions de la firme ont d'ailleurs augmenté de plus de 5 % aujourd'hui, à la suite d'une publication de Cailian Press.A ce stade, aucune des deux n'ont apporté le moindre commentaire, mais les propos de l'article sont assez plausibles dans la nouvelle stratégie d'Apple. L'un des défis de l'IA générative est que les modèles doivent être formés dans des langues différentes, région par région, tout du moins pays par pays.Un tel partenariat faciliterait ainsi l’intégration d’une IA au sein d' iOS 18 et sa commercialisation dans. D’autant que l’IA de Google -Gemini- et OpenAI- n’ont pas cette approbation et ne sont même pas disponible dans le pays.Pour le moment, le dossier n'en serait qu’au stade des discussions et aucun accord ne semble réellement finalisé. On attend tout de même des avancées avant le mois de juin, pour des annonces lors de la WWDC