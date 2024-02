Après ChatGPT, OpenAI dévoile Sora, son générateur de vidéo

Mieux que chatgpt ou Dall-e

des programmes capables de comprendre et de simuler le monde réel

par exemple, une personne peut prendre une bouchée d'un biscuit, mais après, le biscuit peut ne pas avoir de trace de morsure

tout en maintenant une qualité visuelle et respectant la demande de l'utilisateur

générer des scènes complexes avec plusieurs personnages, des types de mouvements spécifiques et des détails précis

à partir d'une image fixe

allonger des vidéos existantes

les détails des plumes semblent assez bluffants

Comment obtenir Sora ?

OpenAI vient donc de dévoiler un, qui est. Basé sur les recherches autour de DALL-E et ChatGPT,. Pour le moment, il sert donc de base à. Mais OpenAI fonde de grands espoirs sur l'impact de Sora qui pourrait constater une innovation majeure dans le domaine de l'IA.OpenAI a prévenu que(par exemple, il semble s’emmêler les pinceaux entre la droite et la gauche) ou encore).La firme a tout de même. On peut y trouver des sujets existants comme une jeune femme dans les rues d'une métropole futuriste, ou encore des mammouths ou une créature imaginaire.Sur son site internet, il est indiqué que Sora peut créer des vidéos d'une durée maximale d'une minute. Elle peut égalementmais aussiou encoreBien évidemment, l'indétrônable Sam Altman s'est fendu de quelques posts sur X (ex-Twitter) précisant les modalités d'utilisation à venir. EEn attendant, il a invité les utilisateurs à faire des propositions pour montrer les prouesses de son dernier né, en diffusant les résultats quelques minutes plus tard.