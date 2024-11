Boxe : Le match Tyson vs Jake Paul a eu lieu cette nuit, voici le vainqueur !

Jake Paul domine, Tyson s’essouffle

Entre nostalgie et déception

Tyson avait l’air à bout dès le milieu du match.

Les premiers rounds ont pourtant laissé croire que Tyson pourrait surprendre. Fidèle à sa réputation, il a attaqué rapidement, remportant les deux premières reprises grâce à des coups précis et à sa présence imposante. Mais voilà, à 58 ans, on ne boxe plus comme à 30.Round après round, Paul a imposé son rythme, utilisant son agilité pour garder la distance et accumuler les points. Tyson a tenté quelques éclairs, mais son manque d’endurance était évident.Côté statistiques, le combat ne laisse pas de place au doute : 78 coups portés pour Paul contre 18 pour Tyson. Difficile de faire mieux face à un adversaire aussi jeune et affûté.Alors, qu’en ont pensé les fans et les experts ? Pas mal de critiques négatives, en fait.Pour certains, c’était triste de voir une légende comme lui en difficulté face à un adversaire loin d’être un champion classique. D’autres, en revanche, saluent son courage. Revenir à 58 ans n’était pas donné à tout le monde.Du côté de Jake Paul, si ses fans sont ravis, les sceptiques restent nombreux.Même dans les gradins, les huées n’ont pas manqué, signe que le public en attendait davantage. Et sur les réseaux, entre mèmes sur Tyson mordant son gant et critiques sur le show Netflix , le débat fait toujours rage.Au final, ce combat a fait parler, et c’était peut-être tout ce qu’on attendait de lui.La question, maintenant, c’est : on en redemande ou on passe à autre chose ? À voir si Jake Paul saura transformer cette victoire en quelque chose de plus sérieux. Vous avez regardé le match, vous ? Il est bien sûr disponible en replay sur Netflix