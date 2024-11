La formule avec pubs de Netflix connait un succès foudroyant

Pourquoi cette formule est-elle un bestseller ?

Essentiel (sans publicité)

Standard

Premium

Une évolution des habitudes de consommation

Cette formule -qui inclut la publicité- s’est avérée extrêmement populaire dans tous les marchés et représente désormaisEn pratique, cela se comprend fort bien, car elle cumule plusieurs avantages, à commencer par. A 5,99 euros, elle reste la moins chère de la plateforme et même de tous les services de streaming pour le moment. En outre, elle comble notammentà 10,99 euros, les abonnés ayant été automatiquement basculés à la rentrée.Désormais, les utilisateurs se tournent davantage vers cette option ou vers des abonnements plus coûteux, comme l'abonnementpour 13,49 euros et celuià 19,99 euros. Netflix a par ailleurs annoncé en octobre avoir atteint, qui consacrent en moyenne deux heures par jour à la plateforme.Cette formule avec pub élimine ainsi ce choix de milieu de gamme pourEn effet, son succès s’explique aussi par l'évolution de la demande pour des options plus économiques, surtout dans une période où le prix de tous les autres abonnements ont augmenté. Amazon essaie également de s'aventurer dans cette voie, de même que Disney+. Et finalement seule Apple semble jouer les irréductibles.La popularité de cette formule reflète donc