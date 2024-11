Ventes d'iPhone : Apple peine à suivre la cadence en 2024

un léger retard d'Apple

battage médiatique

Perspectives pour 2025

Au niveau de la croissance mondiale des smartphones, le marché connaîtrait. Le cabinet IDC estime à 6,4%, la croissance globale sur 2024. Cependant, Apple serait à la traîne avec une hausse de seulement 0,4 % sur les douze mois, bien en deçà des 7,6 % enregistrés par Android.Par exemple, en Inde, ils avancent des performances record pour Apple. La Chine resterait marquée par une très forte concurrence de la part des firmes locales (Huawei, Oppo, Xiaomi) accentué par le nationalisme des utilisateurs qui préfèrent acheter chinois. Ou encore le fait qu’Apple Intelligence n’est pas encore disponible dans ce marché clé (et ne le sera probablement pas dans les prochains mois pour des questions de législation).En Occident (États-Unis, Europe),(celui-ci étant suspendu par l'UE, et les premières fonctions étant plutôt limitées aux USA). L’innovation est surtout perçue comme unsans véritable percée commerciale immédiate.Ils prévoient une meilleure dynamique pour Cupertino en 2025,L’adoption croissante de l’IA dans les smartphones devrait progressivement changer la donne pour la firme californienne, en particulier si la technologie devient plus accessible et attrayante pour les consommateurs.Enfin,. En effet, Apple doit surmonter des obstacles réglementaires et collaborer avec des partenaires locaux pour introduire Apple Intelligence dans le pays.et l'année prochaine risque d'être décisive pour déterminer son rôle dans la course à l'IA. Bien sûr elle pourrait aussi profiter de l'éclatement possible de la bulle IA car les principaux acteurs -surendettés- semblent entrain de ralentir la cadence.