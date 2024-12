Samsung Galaxy Book 5 Pro : un ordinateur portable alimenté par l’IA

Samsung Galaxy Book 5 Pro

Samsung Galaxy Book 5 Pro

Samsung Galaxy Book 5 Pro

Le Galaxy Book 5 Pro est proposé en deux tailles, 14 et 16 pouces, avec un écran Dynamic AMOLED 2X. Il offre une résolution QHD+, un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz et intègre un revêtement antireflet et une fonctionpour améliorer la visibilité en extérieur. Disponible en gris et en argent,Le portable est alimenté par un processeur Intel Core Ultra de deuxième génération (Luna Lake), équipé d’une unité de traitement neuronal (NPU) capable d’effectuer jusqu’à 47 trillions d’opérations par seconde.Microsoft Copilot+ est également intégré, avec des mises à jour prévues pour améliorer les fonctionnalités IA au cours de l’année 2025.Le Galaxy Book 5 Pro est aussi équipé d’une connectivité étendue. Il est équipé de ports HDMI 2.1, Thunderbolt 4, USB Type-A, d’un port jack 3,5 mm et d’un lecteur de carte microSD. Les fonctionnalités Quick Share et Second Screen doivent eux permettre une compatibilité optimisée avec d’autres appareils de l’écosystème Samsung.En lançant ce modèle, Samsung veut s’imposer sur le marché des PC IA , en s’appuyant sur des technologies qu’il maitrise déjà bien, puis qu’elles ont déjà été développées pour les smartphones Galaxy