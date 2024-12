Samsung a lancé la bêta de One UI 7, avec un petit air d'iOS

Un design et des fonctionnalités repensés

Disponibilité limitée et appareils concernés

Comment installer la bêta de One UI 7

Notices

Comme un petit air de famille (visuel : @itzmossab)

Une mise à jour axée sur l’intelligence artificielle

One UI 7 est une évolution majeure dans l’interface utilisateur de Samsung. Cette mise à jour propose un design retravaillé avec des icônes d’applications plus colorées, des widgets plus flexibles, et la possibilité de créer des dossiers d’accueil agrandis. Parmi les nouveautés les plus notables, la. Clairement inspirée iOS, cette barre renforce l’aspect intuitif de l’interface, et permettra aux utilisateurs habitués aux iPhone de retrouver quelques repères. Quelques amélioration ont aussi été apportées sur l’intégration avec un ordinateur, pour permettre d’utiliser son téléphone comme webcam et de transférer des fichiers sans câble.Pour le moment, la bêta de One UI 7 est disponible uniquement dans six pays : Allemagne, Inde, Corée du Sud, Pologne, Royaume-Uni, et États-Unis.. Samsung prévoit d’ajouter d’autres modèles à la liste des appareils compatibles, en particulier les Galaxy Z Flip 6, Z Fold 6 et S23, mais sans calendrier précis. La version stable est attendue pour le premier trimestre 2025, probablement en parallèle du lancement de la série Galaxy S25.Si vous avez la chance de résider dans un des pays concernés (on sait jamais, nous avons des lecteurs partout chez Mac4Ever !), vous pouvez installer la beta dès maintenant.. Une fois inscrit au programme via la sectionde l’application, les utilisateurs peuvent se rendre dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Le téléchargement peut prendre quelques minutes avant d’apparaître. Notez qu’un retour à One UI 6 nécessite une réinitialisation de l’appareil via Smart Switch ou l’application Samsung Members.Cela ne surprendra personne, One UI 7 s’appuie aussi beaucoup sur l’ IA pour améliorer l’expérience utilisateur. Un nouvel assistant de rédaction facilite la modification de texte à travers différentes applications.En attendant la version finale, que nous n’oublierons pas de vous relayer quand elle sera disponible pour tous.