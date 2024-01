Le robot de Tesla peut plier vos t-shirts (ou presque)

Le Tesla Bot peut plier un t-shirt...

...mais pas encore de manière autonome

sera certainement capable de le faire de manière totalement autonome et dans un environnement arbitraire (ne nécessitant pas une table fixe avec une boîte ne contenant qu'un seul t-shirt).

Après une première présentation qui n'avait pas soulevé l'enthousiasme des foules, particulièrement pour ceux qui s'intéressent aux progrès de la robotique, puis une vidéo montrant des progrès intéressants avec un robot plus agile et réactif en septembre dernier, voilà queDans cette vidéo, outre la pile de batterie 4680 que les plus attentifs auront aperçue au second plan, le robot montre en effet une certaine dextérité dans l'art complexe (pour un robot humanoïde) du pliage de t-shirt. On reste toutefois encore loin des performances d'un humain, et surtout,La précision et la dextérité sont donc d'intéressants progrès,(ou d'être utilisé comme une marionnette singeant les mouvements d'un humain). Le dirigeant de Tesla complète son propos en indiquant que le robotCette nouvelle vidéo montre également que Tesla veut mettre les progrès de son robot en avant, quitte à dédier du temps et des ressources pour ce genre de démonstration, finalement assez anecdotique. La firme sait très bien que le grand public est friand de ces vidéos permettant, même si la réalité est un peu plus décevante,, comme la production au sein des usines de la firme,. Optimus reste cependant une vitrine technologique permettant de mettre en lumière les progrès de la société sur un marché qu'Elon Musk juge plus que prometteur.