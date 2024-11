Insolite : quelle police municipale française a bien pu s'offrir des Tesla ?

Mais que fait la police ?

d’uniformiser les couleurs à l’échelle nationale

Police Municipale

Un indice ?

Oui mais laquelle ? En effet, la ville ayant commandé ces VE n’a pas fourni le moindre communiqué et n'a pas encore été identifiée. Outre les plaques d’immatriculation faisant référence à un enregistrement pour les administrations publiques, il n'est pas vraiment permis de se personnaliser une flotte de voitures de police.Pour rappel, chaque ville est libre de choisir les véhicules qu’elle souhaite utiliser pour sa police municipale. La seule contrainte réside dans les sérigraphies qui sont fixées par un décret datant de 2005. Ainsi, comme le précise, le but a étéAinsi, chaque véhicule doit être de couleur blanche et arborer trois bandes bleues sur les côtés. Au milieu de la bande centrale est inscrit. Une inscription que l’on retrouve à deux autres endroits du véhicule, sur le capot avant et le hayon. Le tout étant parfaitement normalisé.Le choix des véhicules de police municipale peut également s'inscrire dans le cadreEt le Model 3 de Tesla a très bien pu remporter la mise. Ces dernières années, plusieurs forces de l'ordre aux États-Unis, en Arabie saoudite, à Dubaï, mais aussi en France ont choisi des VE. Un Tesla Model Y préparé par Maxi Avenue avait même été présenté en région parisienne l’année dernière.Cet été, on a appris que(merci de ne pas aller trop vite dans les commentaires et les extrapolations s'il vous plait...) avait commandé quelques exemplaires afin de procéder à un test grandeur nature pendant deux semaines. Il ne reste plus qu'à guetter pour en avoir confirmation ou pas ! Et on aimerait bien savoir si Elon Musk viendra en personne faire une petite démo...