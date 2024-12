100 000 dollars ! Le Bitcoin poursuit son ascension, boosté par Donald Trump

comme un vent de confiance

Qui est Paul Atkins ?

Quelles implications ?

Après plusieurs semaines à flirter avec ce seuil , le Bitcoin a atteint 103 800 dollars à 3h06 GMT, avant de redescendre légèrement ce matin.Un bond qui illustre bien le lien entre les décisions politiques et les dynamiques des marchés financiers.La désignation de cet avocat républicain -connu pour ses prises de positions favorables aux cryptomonnaies- au poste de président de la(SEC), a rassuré les investisseurs. Celui-ci est en effet perçu comme un régulateur pro-innovation, ce qui pourrait conduire à une. Il a été commissaire à la Securities and Exchange Commission, de 2002 à 2008, sous l’administration de George W. Bush. Avant cela, il a travaillé dans des cabinets d’avocats et dans le secteur privé, notamment chez, où il a conseillé des entreprises sur des questions financières et réglementaires.(un cabinet de conseil en gestion des risques), conseiller de la Digital Chamber (organisme de promotion de la technologie sur laquelle s'appuient les cryptomonnaies). Durant son mandat à la SEC, il s’est distingué par ses positions en faveur de la liberté des marchés et de la réduction de la bureaucratie réglementaireCette perspective a donc. Le franchissement du seuil symbolique des 100 000 dollars a également entraîné un effet de FOMO (), amplifiant les achats (attention toutefois à la versalité de ce segment).En effet,. L’inflation et l’instabilité bancaire ont également poussé certains investisseurs vers les cryptos, comme réserve de valeur.Aussi, les décisions de la SEC sous la direction de Paul Atkins seront scrutées de près car une réglementation claire et ouverte pourrait attirer davantage d’investisseurs institutionnels.