Superman Dance : le nouveau défi TikTok idiot qui pose problème aux collèges (vidéo)

Un défi acrobatique qui cartonne sur TikTok

Des risques réels

La Superman Dance, c’est le dernier phénomène TikTok qui agite les cours de récré et inquiète les établissements scolaires. Le concept ? Trois personnes collaborent pour imiter la pose emblématique du super-héros. Deux participants forment une base en se tenant les mains, pendant qu’un troisième s’élance, poing tendu, à la manière de Superman.Et des vues, il y en a : plusieurs millions pour certaines vidéos.Mais forcément, tout ne se passe pas toujours comme prévu.TikTok lui-même a dû afficher des messages d’avertissement sur certaines vidéos, précisant qu’elles peuvent être inappropriées pour certains publics. Sauf que voilà, ces précautions ne freinent pas grand monde. Alors, face à la multiplication des incidents, plusieurs établissements scolaires, notamment dans la Manche, ont pris les devants. Résultat : interdiction pure et simple de la Superman Dance dans les collèges et lycées concernés, accompagnée de communications envoyées aux parents pour les sensibiliser sur le problème.TikTok et ses défis dangereux, une polémique récurrenteOn est encore dans le classique TikTok : une tendance virale, des risques bien réels, et une réaction tardive.En 2023, le défi de la, qui consistait à se marquer volontairement le visage, avait déjà provoqué l’alerte des dermatologues. On se souvient que même avant TikTok, depuis plusieurs années, le tristement célèbrea aussi causé la mort de plusieurs enfants.Pour ce qui concerne TikTok, vous le savez, les critiques ne s’arrêtent pas là : la plateforme est aussi régulièrement accusé de, entre troubles alimentaires, automutilation et contenus toxiques mis en avant par l’algorithme.Que faire face à ces défis ?Pour les établissements scolaires, la priorité est claire : prévenir avant qu’un défi ne tourne au drame.Et si certaines tendances disparaissent aussi vite qu’elles apparaissent, d’autres laissent des traces bien réelles.