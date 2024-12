La série TV Pokémon désormais accessible gratuitement sur YouTube

Le retour de Pokemon TV sur Youtube

Lancée initialement en 2010, Pokémon TV a permis aux fans de visionner l’intégralité des épisodes de la célèbre série animée diffusée depuis 1997. Après avoir évolué en application en 2013, la plateforme a été fermée en mars 2024 par Nintendo.Aujourd’hui, Pokémon TV revient sous forme d’une chaîne YouTube officielle, accessible gratuitement, et c’est plutôt chouette.Cette nouvelle chaîne propose donc une alternative pratique et gratuite pour visionner la série.En plus des épisodes classiques, d’autres contenus, comme des directs et des compilations, enrichiront le contenu pour les fans. Les épisodes les plus récents, comme ceux de la saison, ne seront par contre pas disponibles immédiatement, probablement en raison de droits de diffusion partagés avec d’autres plateformes.Depuis sa création, la série Pokémon a conquis plusieurs générations grâce à ses 26 saisons et ses nombreux spin-offs. Pourtant, l’accès à l’intégralité des épisodes restait jusqu’ici compliqué.Ce retour sur YouTube c’est donc avant tout une simplification bienvenue pour les fans, avec une centralisation des épisodes et une élimination des barrières financières associées aux services payants.Le lancement de Pokémon TV sur YouTube c’est aussi une volonté de The Pokémon Company de se reconnecter avec sa communauté mondiale.À l'heure où cet article est rédigé les mises audio françaises ne sont pas encore proposées, mais on suppose que cela ne devrait arriver.