20 000 cartes Pokemon ouvertes en une fois, mais pourquoi ?

Jean-Pascal Pikachu est très content de ce nouveau record

Un marathon pour battre un record mondial

Tous les steamers qui se sont présentés pour ce record

Un record pour la bonne cause

Non toutes les cartes n'étaient pas aussi grosses

Une montée en puissance pour le TCG Pokémon

Un défi pour les concurrents du marché

Le Pokémon Trading Card Game vient de marquer l’histoire (celle avec un grand H, au moins) en établissant un. Lors de cet événement de 24 heures, organisé par The Pokémon Company International, plus de 1 500 packs de cartes de l’extension Scarlet & Violet – Surging Sparks ont été ouverts. Cette performance, qui a rassemblé plus de 30 créateurs de contenu européens, a permis de dévoiler plus de 20 000 cartes. Cet exploit rend également hommage à la popularité croissante des vidéos d’unboxing, un format très prisé sur des plateformes comme Twitch et YouTube.Au-delà du divertissement, cet événement avait aussi une dimension solidaire.s. L’objectif était de partager la magie du Pokémon TCG avec des enfants, en particulier à l’approche des fêtes de fin d’année. Cette initiative visait également à montrer l’engagement de The Pokémon Company à utiliser son influence pour des causes nobles, tout en célébrant la sortie de cette nouvelle extension.Le succès de cet événement reflète la popularité croissante des cartes Pokémon, un phénomène qui séduit autant les collectionneurs que les joueurs. L’extension Scarlet & Violet – Surging Sparks propose des Pokémon Tera Stellaires, comme Pikachu ex, et met en avant des thèmes issus des jeux vidéo Pokémon Scarlet et Pokémon Violet. Ces nouveaux produits, disponibles en version physique et numérique via l’ application Pokémon TCG Live Avec ce record, le Pokémon TCG continue de dominer l’univers des jeux de cartes à collectionner,. Ces derniers pourraient envisager des initiatives similaires pour maintenir leur compétitivité et gagner en visibilité.Et vous ? Êtes-vous amateurs de cartes Pokémon ?