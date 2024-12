Pokémon TCG Pocket célèbre ses 60 millions de téléchargements avec une extension

Un carton sur mobile dès son lancement

« Mythical Island » : Mew et d’autres nouveautés

Des mises à jour régulières et une campagne festive

Un succès qui va durer

En moins de 48 heures après sa sortie, le jeu atteignait déjà 10 millions d’installations. Aujourd’hui, il est devenu le jeu de cartes à collectionner le plus rentable de l’année 2024, avec plus de 185 millions de dollars de revenus nets. Les joueurs japonais représentent près de la moitié des dépenses mondiales (44,3 %), suivis par les États-Unis (24,5 %). Côté téléchargements, les États-Unis dominent avec 20,6 % des installations, devant des pays comme le Brésil (12,5 %)Développé par The Pokémon Company en collaboration avec Creatures Inc. et DeNA, TCG Pocket proposel, en intégrant des fonctionnalités sympathiques, comme le mode multijoueur et des campagnes événementielles régulières.Pour continuer sur sa lancée, TCG Pocket s’apprête à enrichir son contenu avec l’extension « Mythical Island »., mais aussi des accessoires comme des classeurs et des nouveaux plateaux.Les cartes pourront être obtenues de deux façons : en ouvrant des boosters ou via le système « Wonder Pick »,. Ce nouvel ajout permettra aussi de renouveler les stratégies de jeu, autant pour les matchs solo que pour les duels en ligne.En parallèle à cette nouvelle extension, une campagne de fin d’année commencera le 24 décembre,. L’idée est bien sûr de maintenir l’intérêt des utilisateurs. Et puis aussi, même si aucune annonce officielle n’a encore été faite, des rumeurs évoquent l’arrivée prochaine d’une fonctionnalité d’échange de cartes, un ajout très attendu par la communauté.Avec ses 60 millions de téléchargements,. Son modèle gratuit et ses mises à jour fréquentes placent le jeu en bonne position pour continuer à séduire les amateurs de jeux de cartes, qu’ils soient nostalgiques de la version physique ou nouveaux venus dans l’univers Pokémon . Vous y avez jeté un œil vous d’ailleurs ?