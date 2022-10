Insolite : Google Maps lui fait passer la nuit accroché au bord d'une falaise !

Des parcours cyclables insuffisamment détaillés ?

Sauf qu'à un moment le sentier du Pal de Fer, ça passe peut-être en vélo à la descente, mais à la montée c'est plus compliqué

Fonction d’Apple d’urgence par satellite

).En effet, celui-ci était parti non loin de Grenoble la veille en VTT pour rejoindre des amis du côté du Plateau-des-Petites-Roches en Chartreuse. Comme à son habitude,. Il a finalement passé la nuit sur le bord d'une falaise, à 150 mètres du vide, accroché à quelques végétations (la photo ci-dessus montre l'endroit où il a été retrouvé...).D'après le brigadierr Philippe Magnin, de la CRS Alpes , l'application l'a fait passer par un itinéraire escarpé (). A un moment, il laisse son vélo pour prendre la direction de la via ferrata se disant que ce serait le plus court. Mais l'application Google Maps ne précise pas suffisamment le relief de certains itinéraires et le chemin se veut carrément plus escarpé en réalité. En pleine nuit, le jeune homme se retrouve bloqué sur une falaise et n'ose plus bouger.Heureusement qu'il lui restait suffisamment de batterie pour téléphoner aux secours, mais il n'a pu être retrouvé et secouru que... S'aventurer sur une route inconnue sachant qu'elle peut être escarpée à la nuit tombée avec comme seule source de repérage un smartphone et son GPS, Google Maps ou encore Apple Plans resteEt l’ont peut justement rapprocher ce genre de mésaventure avec la dernière fonctiondont sont dotés les iPhone 14 et 14 Pro ainsi que l’Apple Watch Series 8 ou l’Apple Watch Ultra. Cette dernière devrait être lancée en novembre aux États-Unis et au Canada, mais il semblerait qu'Apple prévoit d'étendre la fonctionnalité à d'autres pays au fil du temps.Elle sera également restreinte pour envoyer un court message texte, et à caractère d'urgence. D'après Apple, la manœuvre devrait prendre environ 15 secondes, et permettre aux secours de localiser la victime en temps réel. Durant la keynote, la firme a précisé que le système avait été conçu pour être utilisé dans des espaces ouverts avec une ligne de vue claire vers le ciel, ce qui pourrait trouver son utilité dans ce genre de circonstances…