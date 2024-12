Au secours mes cadeaux de Noël sont nuls ! Qu’est-ce que j’en fais ?

Houps

Revendre ses cadeaux : l’option habituelle

Un peu de largesse chez Amazon

Retourner un cadeau : c’est souvent possible

Donner ou échanger

Si vous ne souhaitez pas garder un cadeau, la revente est une solution facile et probablement la plus répandue.Pour les produits électroniques, Back Market ou Momox sont aussi de bonnes options. Et si vous avez reçu une carte cadeau inutile, parce que Tonton Jacquot n’était pas inspiré, une plateforme comme Place des Cartes permet de la revendre à d’autres utilisateurs.Pour maximiser vos chances de vendre rapidement, conservez l’emballage d’origine, prenez des photos claires et indiquez un prix réaliste.Pensez aussi que les premiers jours après Noël sont aussi une bonne opportunité de trouver un truc que vous cherchez en promo depuis des mois à prix cassé, justement parce que quelqu’un l’a peut-être reçu en cadeau et n’en veut plus, ou a reçu le dernier iPhone, et revend le modèle précédent.En France, pour tous les achats en ligne, la loi prévoit un droit de rétractation de 14 jours à compter de la réception du produit.Les articles retournés doivent généralement être en parfait état et dans leur emballage d’origine. Il vous faudra bien sûr la facture, ce qui peut être délicat si vous ne vous pas vexer la personne qui vous a offert le cadeau, mais c’est toujours mieux que vous retrouver avec un truc inutile.Chez Amazon , les cadeaux achetés entre le 1ᵉʳ novembre et le 25 décembre peuvent être retournés jusqu’au 31 janvier 2025. Apple propose une politique similaire, avec un retour possible jusqu’au 8 janvier 2025 pour les produits achetés entre le 8 novembre et Noël. Là encore, les articles doivent être intacts, et le retour peut se faire en ligne ou en magasin.Si ni la revente ni le retour ne vous conviennent, vous pouvez envisager d’offrir vos cadeaux à des proches ou à des associations.Un cadeau mal adapté pour vous pourrait très faire le bonheur de quelqu’un d’autre, alors n’hésitez pas !Et du coup, question cruciale, vous avez eu quoi comme cadeaux de Noël sous le sapin ?