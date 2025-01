Vilebrequin : Sylvain Lyve répond aux accusations de Pierre Chabrier et contre-attaque fort

Les accusations de Pierre Chabrier

La réponse de Sylvain Lyve

Ce conflit aurait dû rester privé

Le conflit autour du Multipla

Oui la vidéo va loin dans les accusations

Une relation de travail dégradée

En août 2024, Pierre Chabrier avait pris la parole dans une vidéo de 40 minutes, affirmant que Sylvain Lyve lui avait, en particulier concernant des fonds et des actifs comme le Multipla , véhicule iconique de leur chaîne.Sylvain Lyve a choisi de sortir de son silence début 2025. Il reproche à Pierre d’avoir exposé publiquement leurs différends, en provoquant de fait des réactions négatives de la part de leur communauté., tout en dénonçant les nombreuses critiques qu’il a reçues depuis la publication de la vidéo de Pierre.Il affirme également que Pierre aurait retiré la totalité des fonds de leur société, rendant impossible le paiement des impôts et autres charges.Des accusations graves donc.Le Multipla, voiture emblématique de Vilebrequin, se trouve au cœur des tensions. Sylvain explique avoir racheté le véhicule pour 132 000 euros, craignant que Pierre ne le vende à son insu,Pierre aurait envisagé d’utiliser le Multipla dans un projet personnel nommé Racebox, un bar-garage qu’il a dévoilé peu après ses accusations.Sylvain Lyve revient aussi sur l’ambiance tendue dans leur équipe, citant notamment l’embauche de la compagne de Pierre. Il la décrit comme peu impliquée, ce qui aurait créé des tensions avant la fin de son contrat.La vidéo révèle aussi d’autres aspects plus sordides concernant Pierre, et est clairement à charge.Dans sa vidéo, Sylvain exprime aussi des regrets sur la tournure des événements, tout en affirmant qu’il ne retravaillera jamais avec Pierre.Avec plus de 1,5 millions de vues en quelques heures, la vidéo a relancé le débat parmi les fans de Vilebrequin. Pierre Chabrier n’a, pour l’instant, pas réagi.