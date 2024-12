iOS 18.2.1 en approche

Une mise à jour corrective attendue dans les prochains jours

Quelles nouveautés pour iOS 18.2

Prochaine étape en janvier avec iOS 18.3 !

iOS 18.2.1 devrait être unevisant principalement à corriger divers bogues affectant iOS 18.2, mais aussi à renforcer la sécurité, même si la liste des vulnérabilités concernées n'est pas encore connue.La mise à jour pourrait être lancée-soit dans les dix prochains jours. Elle pourrait s’accompagner de versions similaires pour d’autres plateformes, comme iPadOS 18.2.1 (très logiquement) mais aussi macOS 15.2.1.iOS 18.2, publié plus tôt ce mois-ci, a introduit plusieurs fonctionnalités majeures certaines liées à l'IA (comme les Genmojis, Image Playground, ou Intégration ChatGPT pour Siri ...), mais pas que (comme la nouvelle option de localiser pour les AirTag). Pour ce mois, d'autres pays ont également bénéficié de, mais en revanche rien n'est prévu officiellement pour les pays d'Europe qui restent punis !Prévue pour une sortie en janvier 2025, cette mise à jour inclut pour l’instant des modifications mineures, laissant entendre que des fonctionnalités plus importantes pourraient arriver ultérieurement dans l’année.Il pourrait s'agir d'une version intermédiaire davantage axée sur les bugs et la stabilité du système, la plus grande mise à jour serait iOS 18.4.devrait arriver au printemps, normalement en mars avec iOS 18.4 qui devrait être terminé en interne début février. On trouverait : adaptation au contexte personnel, sensibilisation à l'écran et contrôles plus approfondis par application.