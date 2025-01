Sony arrête la production de Blu-ray… enregistrables

Une annonce qui a semé le doute

Blu-ray, streaming, et obsolescence annoncée

guerre des formats

Et pour ceux qui s’accrochent ?

L’avenir du stockage

Quand Sony a publié son communiqué le 23 janvier, certains médias ont cru que c’était la fin pour tous les Blu-ray, y compris ceux qu’on utilise pour les films et les jeux. Faux !Ces Blu-ray vierges étaient surtout vendus au Japon, où ils avaient leur petite niche, mais la demande s’est effondrée ces dernières années. En gros, les gens ont fini par lâcher l’idée de graver quoi que ce soit.Les Blu-ray enregistrables ont eu leur heure de gloire après leur lancement en 2006, quand ils ont battu les HD DVD dans la fameuse. Mais depuis, on ne va pas se mentir, le vent a tourné. Avec le streaming qui domine (merci Netflix et compagnie) et les solutions de stockage cloud ou SSD qui explosent,Aujourd’hui, un Blu-ray vierge peut contenir jusqu’à 100 Go. Impressionnant à une époque, mais complètement largué quand on voit les disques durs externes de plusieurs téraoctets ou les abonnements cloud qui proposent de stocker à peu près tout ce qu’on veut à distance.Si vous êtes du genre à préférer les supports physiques, tout n’est pas perdu. Des marques comme Verbatim ou Mitsubishi continuent de produire des Blu-ray vierges.Mais soyons honnêtes, qui veut encore miser sur le Blu-Ray ? Même des géants comme LG ont arrêté de fabriquer des lecteurs optiques fin 2024 , ce qui n’annonce rien de bon pour l’avenir de ces supports. Sony justifie sa décision par des ventes en chute libre et l’évolution des habitudes de consommation. Mais cette annonce met aussi en avant un débat intéressant :Certains chercheurs bossent déjà sur des supports capables de durer des siècles, voire des millénaires, comme des disques en verre.Bref, si vous êtes nostalgique des Blu-ray vierges, c’est peut-être le moment de faire du stock. Mais bon,