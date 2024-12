LG dit stop aux lecteurs Blu-ray

Et vous, vous en avez encore beaucoup des Blu-Ray ?

Une tendance de fond

Et pourtant…

L’avenir, entre nostalgie et incertitude

On le savait : les ventes de lecteurs Blu-ray sont en chute libre depuis des années. Avec l’omniprésence des plateformes de streaming, les habitudes des consommateurs ont changé. LG a donc décidé de couper court à une production qui stagnait depuis 2018. Le constructeur coréen laisse quand même une porte entrouverte, en précisant qu’il pourrait revenir sur sa décision si la demande refait surface. Mais entre nous, ça sent plutôt l’adieu définitif.Ce retrait s’ajoute à d’autres signaux inquiétants pour le format physique.alors que certaines consoles comme la Xbox Series X proposent désormais des versions sans lecteur optique pour attirer les acheteurs en quête d’économies (et de place sur leurs étagères). Le Blu-ray perd vraiment du terrain.Malgré tout, les adeptes des Blu-ray ne se laissent pas abattre. Pourquoi ? Parce que la qualité est incomparable.Et ça, aucun Netflix ou Disney+ ne pourra l’égaler.Heureusement, Panasonic et Sony tiennent encore la barre. Ils continuent de proposer des lecteurs haut de gamme, comme le Panasonic DP-UB9000, un modèle phare pour les puristes.Pour les budgets plus modestes, les options se réduisent au fil des mois.Alors, c’est vraiment la fin pour les disques ? Pas encore. Certains fans de qualité audio et vidéo continuent de se tourner vers les Blu-ray, surtout face à la hausse des prix et la baisse de qualité des services de streaming.En tout cas, si vous comptiez vous offrir un lecteur LG , ne traînez pas trop : bientôt, il n’y en aura plus.