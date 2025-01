Sony peut authentifier la véracité des clichés réalisés avec ses appareils

Des images plus facilement vérifiables

Fonctionnalités améliorées avec les nouvelles mises à jour

Un service limité pour le moment

La technologie CAS repose sur le standard C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity).. Cela permet de vérifier plusieurs éléments, comme la date et l’heure de prise de vue, ou encore si la photo a été modifiée après coup. Pour cela, les informations sont stockées directement dans le matériel interne de l’appareil, ce qui les rend difficiles à falsifier., qui permettent d’assurer que la scène capturée correspond bien à la réalité. Sony indique que cette technologie cible particulièrement les professionnels de l’image, comme les photojournalistes, souvent confrontés à des enjeux de crédibilité.En plus du CAS, les firmwares des Alpha a1, a1 II et a9 III ajoutent ou améliorent certaines fonctions :: Le principal ajout est la possibilité d’utiliser une vitesse d’obturation allant jusqu’à 1/80 000 s avec l’option “Exp. Value Expand”. Cela est utile pour les photos prises à grande ouverture dans des conditions très lumineuses. Le modèle bénéficie aussi d’une meilleure qualité d’image avec les LUTs personnalisées et d’une fonction de mise au point manuelle plus précise grâce au Focus Magnifier.: L’appareil gagne des options supplémentaires pour le bracketing de mise au point et l’exposition, ce qui simplifie les prises de vue complexes, notamment en macro.: Les ajouts sont moins nombreux. L’appareil bénéficie d’une amélioration de la qualité vidéo lors de l’utilisation des LUTs, tout comme les deux autres modèles.Le Camera Authenticity Solution reste, pour l’instant, réservé aux agences de presse partenaires et à leurs photographes. Sony prévoit bien sûr d’étendre ce service, mais sans donner de calendrier précis.Avec ces mises à jour,. Même si ces nouveautés sont principalement destinées aux professionnels, elles renforcent la position de la marque sur le marché de la photographie et de la vidéo haut de gamme.