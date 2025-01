Le mystère des drones au dessus de New-York enfin résolu (ou pas...)

Pas de soucis, nous dit Donald Trump !

Circulez il n'y a rien à voir

Un survol autorisé...

Avec le temps, la situation s’est aggravée à cause de la curiosité. Ce n’était pas l’ennemi.

Patrick Semansky/AP/SIPA

Ce phénomène illustre à quel point les drones, qu’ils soient utilisés pour la recherche ou les loisirs, peuvent être source d’inquiétude lorsqu’ils sont observés dans des zones sensibles. L’administration Biden avait déjà tenté de rassurer la population en décembre dernier, expliquant que ces objets volants ne présentaient aucun risque, mais en vain...



Après une enquête approfondie, l. Pour rappel, ces objets volants avaient été repérés à proximité d’infrastructures stratégiques, notamment l’arsenal de Picatinny (un centre de recherche militaire de haute importance) et même le parcours de golf de Donald Trump à Bedminster.Face à l’absence de toute explication,Certains avaient même affirmé que le gouvernement américain cachait des informations ou encore que ces survols étaient orchestrés par une puissance étrangère.Lors d’une conférence de presse le 28 janvier,, mais qu’ils avaient bien été autorisés par la Federal Aviation Administration (FAA).Apparemment,(laquelle ?) et avaient reçu l’autorisation des autorités aériennes américaines (c'est donc une opération déclarée). En revanche, d’autres appareils appartenaient simplement à des particuliers passionnés de drones de loisirs.L’inquiétude provoquée par ces survols a néanmoins poussé les autorités américaines àsur les vols de drones au-dessus des infrastructures sensibles du New Jersey. Mais ces mesures ont été levées le 17 janvier, confirmant que ces appareils ne représentaient aucun danger pour la sécurité nationale.