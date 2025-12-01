L'Ukraine devient le premier pays européen à lancer Starlink Direct to Cell
Par Vincent Lautier - Publié le
L'opérateur ukrainien Kyivstar vient de déployer le service Starlink Direct to Cell pour ses abonnés. Une première en Europe qui permet d'envoyer des SMS via satellite avec un smartphone 4G classique, sans équipement supplémentaire. En pleine guerre, cette technologie offre une solution de connectivité dans les zones où les réseaux terrestres sont détruits ou inaccessibles.
Kyivstar, filiale du groupe VEON, a officiellement lancé le service le 24 novembre 2025. La technologie Direct to Cell de SpaceX permet aux Ukrainiens de rester connectés avec un simple smartphone Android 4G, sans application ni matériel spécifique. Il suffit d'être en extérieur dans une zone sans couverture mobile pour capter le réseau
Pour l'instant, le service se limite aux SMS. Les appels vocaux et la connexion data arriveront courant 2026, probablement au deuxième trimestre selon les déclarations officielles. Côté compatibilité, seuls les smartphones Android avec support 4G LTE fonctionnent actuellement. L'intégration iOS est annoncée prochainement. Le service est inclus sans surcoût dans les forfaits Kyivstar existants. La constellation Starlink dédiée au Direct to Cell compte plus de 650 satellites en orbite basse, équipés de modems eNodeB qui fonctionnent comme des antennes-relais dans l'espace.
SpaceX a testé cette technologie en partenariat avec T-Mobile aux États-Unis. Lors des ouragans et incendies de 2024, plus de 1,5 million de personnes ont pu envoyer et recevoir des millions de SMS d'urgence grâce à ce système. L'entreprise prévoit de déployer jusqu'à 15 000 satellites supplémentaires dédiés au Direct to Cell d'ici 2030, avec des lancements massifs via Starship à partir de 2026. D'autres opérateurs ont signé des accords similaires : Rogers au Canada, Optus en Australie, KDDI au Japon, et Virgin Media O2 au Royaume-Uni pour début 2026.
On voit bien que l'Ukraine sert de terrain d'expérimentation grandeur nature pour cette technologie, et le contexte de guerre rend le déploiement d'autant plus pertinent. Les SMS par satellite, c'est un premier pas intéressant, mais limité quand même. Difficile de ne pas remarquer que la compatibilité iOS n'est pas encore au rendez-vous, ce qui exclut une bonne partie des utilisateurs d'iPhone. Reste que l'idée de transformer n'importe quel smartphone en téléphone satellite sans modification est séduisante.
Un lancement stratégique en temps de guerre
Kyivstar-SpaceX. Le service couvre l'ensemble du territoire ukrainien, à l'exception des zones occupées, des frontières et des zones de combat actif. Le ministre ukrainien de la Transformation numérique, Mykhailo Fedorov, a souligné que cette avancée arrive malgré les attaques russes constantes sur les infrastructures.
SMS d'abord, voix et data en 2026
Une technologie déjà éprouvée aux États-Unis
On en dit quoi ?
