Zhuque-3, la fusée réutilisable chinoise, s’écrase au retour ! (Elon Musk peut souffler)

Le crash au retour

Un lanceur symbolique pour le « New Space » chinois

Mais un succès malgré tout

Qu'en penser ? Cet épisode souligne aussi la dynamique actuelle : derrière SpaceX, de nombreux acteurs tentent de maîtriser la réutilisation, du Japon à l’Europe, en passant bien sûr par la Chine. L’explosion du premier étage de Zhuque-3 rappelle que cette technologie impose un apprentissage long et coûteux, mais elle confirme également la détermination de Pékin à s’imposer dans l’économie spatiale privée.



Pour LandSpace, ce premier vol marque moins un échec qu’un passage obligé. La route vers un lanceur chinois capable de revenir se poser sur Terre sera longue, complexe et inévitablement jalonnée d’essais destructifs. Mais ce premier pas orbital, malgré sa fin brutale, montre que l’industrie chinoise est désormais engagée dans la même course technologique que les leaders mondiaux.

La fusée a parfaitement atteint l’orbite visée avec sa charge utile factice, validant le comportement du premier étage, du second étage et des moteurs au cours des différentes phases de montée.Lors de la descente contrôlée, l’un des moteurs du premier étage s’estau moment de la rétro-propulsion finale, déclenchant. Le booster s’est écrasé non loin de la zone prévue, totalement détruit. Une première pour un lanceur chinois visant une récupération active.Jusqu'à présent,Alimentée au méthane liquide, une technologie privilégiée par la nouvelle génération de fusées (SpaceX, Blue Origin, Relativity…), la ZQ-3 doit permettre une cadence de lancement accrue pour les constellations de satellites en orbite basse, une baisse drastique des coûts grâce à la réutilisation, et un rapprochement stratégique des standards internationaux en matière de vol orbital réutilisable.. Pour LandSpace, ce vol n’était pas un simple test : c’était la démonstration d’un cycle complet, essentiel pour rivaliser sur le marché mondial des lancements commerciaux.: l’allumage des moteurs destiné à freiner l’étage dans les derniers mètres avant l’atterrissage. Un phénomène de combustion anormale a entraîné l’explosion du moteur et l’échec immédiat de la manœuvre.Aujourd'hui le booster est perdu, éliminant toute perspective de réutilisation pour ce vol et les ambitions de LandSpace doivent être réévaluées, au moins temporairement. Maîtriser un atterrissage vertical sur un lanceur orbital reste une prouesse que très peu d’acteurs ont atteinte.Face à cet incident, les analystes évoquentpour le déploiement massif de constellations, qui reposent largement sur la rentabilité promise par la réutilisation.On le sait (Elon Musk le premier), dans ce genre d'aventure, la moindre seconde de données est un succès technologique. Aussi,: l’orbite a été atteinte, les séparations d’étages ont fonctionné, les moteurs ont démontré une stabilité notable en vol et les données collectées seront déterminantes pour adapter le design du lanceur.LandSpace affirme d’ailleurs vouloir analyser chaque seconde du vol afin d’améliorer la conception du premier étage. L’entreprise maintient son objectif :