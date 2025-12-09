L’UE soupçonne Google d'entrainer illégalement son IA avec vos contenus !

Qu'en penser ?



Si les suspicions se confirmaient, Bruxelles pourrait imposer à Google une compensation obligatoire aux éditeurs, une option claire pour interdire l’usage de leurs contenus dans l’IA et potentiellement une ouverture de YouTube à des usages d’entraînement pour d’autres acteurs de l’IA.



Autrement dit : il s'agirait d'une remise à plat des rapports de force dans l’écosystème de l’intelligence artificielle. La procédure s’annonce longue et pourrait précéder une série d’autres enquêtes visant les géants américains du numérique. Une chose est sûre : l’Europe entend fixer les règles du jeu avant que l’IA générative ne devienne une zone de non-droit.