Votre batterie va-t-elle bientôt lâcher ? La nouvelle app d'iFixit vous donne (enfin) la réponse

On en dit quoi ?



C'est une bonne nouvelle pour les adeptes de la réparation. Avoir accès aux guides iFixit directement sur iPhone, sans passer par le navigateur, simplifie les choses quand on a les mains dans le cambouis. FixBot pourrait s'avérer utile pour les débutants qui ne savent pas par où commencer. Par contre, on attend de voir ce que l'abonnement payant apportera réellement, et si l'IA tient ses promesses face à des pannes complexes. Le retour d'iFixit sur iOS après une décennie d'absence montre en tout cas l'évolution du rapport de force sur le droit à la réparation.