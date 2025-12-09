Votre batterie va-t-elle bientôt lâcher ? La nouvelle app d'iFixit vous donne (enfin) la réponse
iFixit vient de lancer son application iOS, dix ans après avoir été banni de l'App Store par Apple. L'app propose un assistant IA baptisé FixBot, un outil de prédiction de la durée de vie de votre batterie, et l'accès à plus de 125 000 guides de réparation.
Un retour après dix ans d'exil
L'histoire entre iFixit et Apple n'a pas toujours été au beau fixe. En 2015, la firme de Cupertino avait retiré l'application du spécialiste de la réparation de l'App Store, officiellement pour avoir publié des photos de l'Apple TV avant sa sortie. Depuis, iFixit ne proposait qu'une version web et une app Android. Le retour sur iOS marque donc un tournant, d'autant que le contexte a changé : les lois sur le droit à la réparation se multiplient, et Apple a dû assouplir sa position sur le sujet.
FixBot, un assistant IA pour diagnostiquer les pannes
La nouveauté phare de cette application reste FixBot, un assistant basé sur l'intelligence artificielle. Concrètement, vous décrivez votre problème en langage naturel, et l'outil vous oriente vers les guides pertinents. iFixit promet que FixBot peut aider à diagnostiquer des pannes sur à peu près n'importe quel appareil électronique, pas uniquement les produits Apple. L'entreprise indique avoir entraîné son modèle sur sa base de données de réparations, ce qui devrait lui permettre de proposer des solutions adaptées.
Un outil pour anticiper la mort de votre batterie
L'autre fonction notable concerne la batterie de votre iPhone. L'application analyse les données de santé de votre accumulateur et estime sa durée de vie restante. L'objectif : vous permettre d'anticiper un remplacement avant que l'autonomie ne devienne problématique. Sur le papier, c'est malin, même si la fiabilité de ces prédictions reste à vérifier en conditions réelles.
125 000 guides et un modèle freemium
Côté contenu, iFixit met à disposition ses 125 000 guides de réparation couvrant smartphones, ordinateurs, consoles, électroménager et bien d'autres catégories. L'application est gratuite au téléchargement, mais un abonnement "Enthusiast" à 4,99 dollars par mois est prévu pour débloquer des fonctionnalités supplémentaires. Le détail de ces options premium n'a pas encore été communiqué.
On en dit quoi ?
C'est une bonne nouvelle pour les adeptes de la réparation. Avoir accès aux guides iFixit directement sur iPhone, sans passer par le navigateur, simplifie les choses quand on a les mains dans le cambouis. FixBot pourrait s'avérer utile pour les débutants qui ne savent pas par où commencer. Par contre, on attend de voir ce que l'abonnement payant apportera réellement, et si l'IA tient ses promesses face à des pannes complexes. Le retour d'iFixit sur iOS après une décennie d'absence montre en tout cas l'évolution du rapport de force sur le droit à la réparation.