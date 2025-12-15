Lego Game Boy, webcam et lampe : les idées cadeaux de Nicolas
Par Nicolas Sabatier - Publié le
C’est la période des fêtes et il est parfois difficile de trouver un cadeau, surtout à la dernière minute. Voici ma petite sélection de produits pour toutes les bourses !
On commence par un produit pratique et pour moins de 10 €. Il s’agit de dessous de verre à l’effigie de jeux cartouche NES ! En métal, ils permettent de protéger vos tables tout en affichant votre âge ainsi que votre culture.
C'est un pack pour huit dessous de verre. Vous trouverez les classiques Super Mario Bros 1, 2 et 3, Donkey Kong, Duck Hunt, Metroid et The Legend of Zelda. Vous pourrez alors défier vos enfants aux différents jeux, en leur faisant comprendre la dure réalité des jeux 8 bits.
Restons dans le gaming et Nintendo avec ce partenariat entre le développeur japonais et Lego. Voici une sublime Game Boy en Lego plus vraie que nature. J'avais d'ailleurs fait la news de son annonce et depuis je l'ai acheté, et c'est une pure merveille.
La Game Boy version Lego a exactement les mêmes dimensions que la console originale. Le constructeur danois est allé très loin dans les détails, avec par exemple la grille du haut-parleur ou le clapet des piles. Non seulement vous avez la Game Boy, mais elle est livrée avec deux cartouches (Super Mario Land et The Legend of Zelda : Link's Awakening). Vous pouvez changer l'affichage avec un système d’écran lenticulaire qui simule des animations en changeant l’angle de vue. Magique !
Voici un produit qui mérite d'être plus connu. C'est une simple carte compatible Localiser. C'est comme si vous aviez un AirTag dans votre portefeuille ! Ainsi, impossible de le perdre, vous pouvez le localiser ainsi que le faire bipper.
La carte est aussi fine qu'une carte de crédit et elle est rechargeable. C'est simple, toute ma famille en a une dans son portefeuille. La carte est étanche et la charge dure jusqu'à un an. À ce prix, c'est un outil indispensable.
Nous avons testé la dernière souris Logitech MX Master 4 et elle a conquis la rédaction. Le retour haptique, qui peut paraître anecdotique, ajoute un vrai plus dans le confort. Le design n'a pas beaucoup changé, il reste donc très confortable comme les versions précédentes. Le clic est encore plus silencieux et la molette MagSpeed permet un défilement précis et très rapide au besoin en mode libre.
Inutile de vous dire que je l'ai commandée dès qu'elle a été disponible et que je l'utilise tous les jours avec bonheur.
J'ai pu tester cette webcam sur la longueur et j'en suis très content. Non seulement la qualité d'image de l'Insta360 Link 2 est excellente, avec sa résolution de 4k, mais la webcam est aussi bourrée de fonctionnalités. Elle peut, par exemple, vous suivre tel un caméraman, grâce à sa gimbal motorisée.
Nous sommes nombreux à travailler à distance, au moins partiellement. Il est donc important d'avoir l'air un minimum professionnel avec un webcam de qualité. L'Insta360 Link 2 fait partie des meilleures webcams du marché.
Je lis principalement sur une liseuse. Cependant, il m'arrive d'avoir des livres physiques, généralement que l'on m'offre. Or, j'ai l'habitude de lire dans mon livre le soir avant de me coucher. L'avantage des liseuses est qu'elles ont un éclairage intégré permettant de lire confortablement dans le noir. La lampe Glocusent permet de pallier à ce problème pour la lecture de livre.
Pour pouvoir lire mes livres dans la pénombre, j'ai donc acheté cette petite lampe qui se recharge en USB-C. Elle se clipse sur le dessus du livre, sans l'abimer, et vous permet de voir ce que vous allez lire. C'est un produit simple mais très bien pensé, à tel point que je l'ai offert à plusieurs personnes autour de moi. Elle offre plusieurs niveaux de luminosité et sa tête pivotante permet de bien orienter la lumière. Le cadeau parfait, et pas cher, pour un gros lecteur.
