Ce cristal peut stocker vos données pendant 13,8 milliards d'années
Par Vincent Lautier - Publié le
Des chercheurs de l'Université de Southampton ont mis au point un cristal de mémoire 5D capable de conserver 360 téraoctets de données pendant une durée équivalente à l'âge de l'univers. La startup SPhotonix prépare désormais son déploiement dans les data centers.
Le principe repose sur l'utilisation de lasers femtoseconde ultra-rapides pour graver des nanostructures dans un disque de silice fondue d'environ 12,7 cm de diamètre. Ces structures, appelées voxels, modifient la façon dont la lumière polarisée traverse le matériau. Le terme 5D fait référence aux cinq variables utilisées pour encoder les données : trois coordonnées spatiales classiques, plus l'orientation et l'intensité de la biréfringence du voxel. Cette approche permet d'atteindre une densité de stockage de 360 To sur un seul disque, soit l'équivalent de plusieurs milliers de disques durs traditionnels. Vous n'avez pas compris la moitié des mots dans ce paragraphe ? Figurez-vous que j'ai dû relire 8 fois et utiliser 4 IA différentes pour m'assurer ne pas écrire une connerie.
Le cristal peut encaisser des températures allant jusqu'à 1 000 °C, résister à une pression de 10 tonnes par centimètre carré et supporter les rayonnements cosmiques sans broncher. Solide le gars. En 2014, il a d'ailleurs décroché le record Guinness du matériau de stockage numérique le plus durable. Les chercheurs ont déjà gravé plusieurs contenus emblématiques sur ces cristaux : le génome humain complet avec ses trois milliards de lettres, la Trilogie de la Fondation d'Isaac Asimov envoyée dans l'espace à bord de la Tesla d'Elon Musk, et même le jeu Heroes of Might and Magic III en partenariat avec GOG. Un peu tout et n'importe quoi donc.
SPhotonix, la startup fondée en 2024 par le professeur Peter Kazansky et son fils Ilya, prépare des tests pilotes dans les data centers. Les vitesses actuelles tournent autour de 4 Mo/s en écriture et 30 Mo/s en lecture, avec un objectif de 500 Mo/s à terme. Côté tarifs, comptez environ 6 000 dollars pour un lecteur et 30 000 dollars pour un graveur. La technologie cible principalement l'archivage à froid pour les hyperscalers et les entreprises qui doivent conserver des volumes massifs de données sur le très long terme. Ne comptez pas stocker vos backups de photos tout de suite sur ce genre de truc.
Sur le papier, c'est assez fascinant de pouvoir stocker des données pour une durée supérieure à l'âge de la Terre. Reste que les vitesses d'écriture actuelles limitent clairement les usages aux archives froides. Pour sauvegarder vos photos, un bon vieux SSD fera toujours l'affaire. Mais pour préserver le patrimoine génétique de l'humanité ou des archives historiques, difficile de faire mieux.
Une technologie qui défie le temps
Le principe repose sur l'utilisation de lasers femtoseconde ultra-rapides pour graver des nanostructures dans un disque de silice fondue d'environ 12,7 cm de diamètre. Ces structures, appelées voxels, modifient la façon dont la lumière polarisée traverse le matériau. Le terme 5D fait référence aux cinq variables utilisées pour encoder les données : trois coordonnées spatiales classiques, plus l'orientation et l'intensité de la biréfringence du voxel. Cette approche permet d'atteindre une densité de stockage de 360 To sur un seul disque, soit l'équivalent de plusieurs milliers de disques durs traditionnels. Vous n'avez pas compris la moitié des mots dans ce paragraphe ? Figurez-vous que j'ai dû relire 8 fois et utiliser 4 IA différentes pour m'assurer ne pas écrire une connerie.
Une résistance à toute épreuve
Le cristal peut encaisser des températures allant jusqu'à 1 000 °C, résister à une pression de 10 tonnes par centimètre carré et supporter les rayonnements cosmiques sans broncher. Solide le gars. En 2014, il a d'ailleurs décroché le record Guinness du matériau de stockage numérique le plus durable. Les chercheurs ont déjà gravé plusieurs contenus emblématiques sur ces cristaux : le génome humain complet avec ses trois milliards de lettres, la Trilogie de la Fondation d'Isaac Asimov envoyée dans l'espace à bord de la Tesla d'Elon Musk, et même le jeu Heroes of Might and Magic III en partenariat avec GOG. Un peu tout et n'importe quoi donc.
Un déploiement commercial en vue
SPhotonix, la startup fondée en 2024 par le professeur Peter Kazansky et son fils Ilya, prépare des tests pilotes dans les data centers. Les vitesses actuelles tournent autour de 4 Mo/s en écriture et 30 Mo/s en lecture, avec un objectif de 500 Mo/s à terme. Côté tarifs, comptez environ 6 000 dollars pour un lecteur et 30 000 dollars pour un graveur. La technologie cible principalement l'archivage à froid pour les hyperscalers et les entreprises qui doivent conserver des volumes massifs de données sur le très long terme. Ne comptez pas stocker vos backups de photos tout de suite sur ce genre de truc.
On en dit quoi ?
Sur le papier, c'est assez fascinant de pouvoir stocker des données pour une durée supérieure à l'âge de la Terre. Reste que les vitesses d'écriture actuelles limitent clairement les usages aux archives froides. Pour sauvegarder vos photos, un bon vieux SSD fera toujours l'affaire. Mais pour préserver le patrimoine génétique de l'humanité ou des archives historiques, difficile de faire mieux.