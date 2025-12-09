Avalée par un volcan, cette caméra a filmé sa propre mort !
Par Vincent Lautier - Publié le
Le volcan Kīlauea à Hawaï a offert un spectacle aussi impressionnant que destructeur le 6 décembre. Lors d'un épisode de son éruption, une fontaine de lave de plus de 300 mètres de haut a enseveli une caméra de surveillance, qui filmait en direct jusqu'à ses derniers instants.
L'épisode 38 (car oui, les épisodes sont numérotés) a débuté à 8h45 heure locale dans le cratère Halemaʻumaʻu. En quelques minutes, trois fontaines de lave ont jailli simultanément, un phénomène extrêmement rare jamais observé depuis le début de cette éruption en décembre 2024. La fontaine sud, la plus puissante, a projeté de la lave, des gaz et des débris volcaniques à plus de 370 mètres de hauteur. Le panache de cendres a atteint 6 000 mètres d'altitude au-dessus du sommet. Au total, l'éruption a duré 12 heures et produit environ 12 millions de mètres cubes de lave, recouvrant plus de la moitié du cratère.
La caméra V3, installée par l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS) sur le rebord sud du cratère, filmait l'éruption en direct. Entre 9h55 et 9h57, une fontaine de lave inclinée l'a complètement ensevelie sous une pluie de ponce et de projections en fusion. La vidéo de ses derniers instants montre un nuage de cendres et de gaz volcanique se rapprocher à grande vitesse avant que l'image ne disparaisse. C'était l'une des trois webcams qui retransmettaient l'éruption en temps réel. La zone où elle se trouvait est interdite au public en raison des risques.
Malgré l'intensité de l'événement, toute l'activité est restée confinée au cratère Halemaʻumaʻu dans le parc national des volcans d'Hawaï. Le Kīlauea reste sous alerte orange, ce qui signifie qu'une éruption est en cours ou probable. Les scientifiques anticipent un nouvel épisode de fontaines dans deux à trois semaines, sur la base des données sismiques et de l'inflation du sol observée depuis la fin de l'épisode 38.
La vidéo de la caméra qui se fait engloutir est fascinante et un peu frustrante : on aurait aimé voir la suite. Cela dit, perdre du matériel de surveillance dans ces conditions fait partie des risques du métier quand on filme un volcan actif. Cet épisode restera dans les annales pour sa triple fontaine, un phénomène rarement documenté.
