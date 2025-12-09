Avalée par un volcan, cette caméra a filmé sa propre mort !

On en dit quoi ?



La vidéo de la caméra qui se fait engloutir est fascinante et un peu frustrante : on aurait aimé voir la suite. Cela dit, perdre du matériel de surveillance dans ces conditions fait partie des risques du métier quand on filme un volcan actif. Cet épisode restera dans les annales pour sa triple fontaine, un phénomène rarement documenté.