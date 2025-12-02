Plus de stockage pour votre Nintendo Switch 2 : la microSD Express Lexar Play Pro est en promo !

Deux cartes microSD optimisées pour le jeu portable

Capacité étendue et compatibilité renforcée

Résistance accrue et garanties incluses

Performances améliorées pour la carte UHS-I PLAY

Lexar a donc présenté deux nouvelles cartes mémoire microSD : la Express PLAY PRO et une version actualisée de la UHS-I PLAY. Ces cartes doivent permettre de répondre aux exigences croissantes du jeu mobile, en particulier avec l’arrivée imminente de la Nintendo Switch 2.Cette performance est rendue possible grâce aux interfaces PCIe et NVMe.Les deux cartes offrent un espace de stockage important, avec des versions disponibles jusqu’à 1 To.Lexar met en avant la compatibilité avec les appareils microSD Express, qui seront prochainement commercialisés. Cela permet aux utilisateurs de conserver une bibliothèque de jeux volumineuse tout en bénéficiant de transferts de fichiers rapides.La carte Express PLAY PRO a été conçue pour résister aux conditions extrêmes.Ces caractéristiques sont le fruit de tests effectués dans les laboratoires de qualité de Lexar. En complément, une garantie limitée à vie (ou de 10 ans selon les régions) est proposée, ainsi qu’un accès à vie à un outil de récupération de fichiers, utile en cas de suppression ou de formatage accidentel.La version mise à jour de la carte microSD UHS-I PLAY a vu ses vitesses de lecture passer de 160 Mo/s à 205 Mo/s et d’écriture de 100 Mo/s à 140 Mo/s. Toutes les capacités de cette carte sont désormais classées A2, contre A1 précédemment, ce qui améliore la performance lors de l’utilisation d’applications.ce qui risque d’être toujours un peu faible, considérant que les jeux risquent d’être de plus en plus lourds à l’avenir.