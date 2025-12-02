Plus de stockage pour votre Nintendo Switch 2 : la microSD Express Lexar Play Pro est en promo !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous désirez étendre le stockage disponible au sein de votre nouvelle Nintendo Switch 2, il faut impérativement opter pour un des récents modèles microSD Express afin de profiter des meilleures performances de ce format. Le modèle Play Pro de Lexar est actuellement en promotion.
Lexar a donc présenté deux nouvelles cartes mémoire microSD : la Express PLAY PRO et une version actualisée de la UHS-I PLAY. Ces cartes doivent permettre de répondre aux exigences croissantes du jeu mobile, en particulier avec l’arrivée imminente de la Nintendo Switch 2. La Express PLAY PRO se distingue par des vitesses de lecture pouvant atteindre 900 Mo/s et des vitesses d’écriture allant jusqu’à 600 Mo/s, soit quatre fois plus rapides que les cartes UHS-I classiques, selon les tests internes de Lexar. Cette performance est rendue possible grâce aux interfaces PCIe et NVMe.
Les deux cartes offrent un espace de stockage important, avec des versions disponibles jusqu’à 1 To. La Express PLAY PRO est rétrocompatible avec les appareils UHS-I et UHS-II, fonctionnant toutefois à la vitesse UHS-I sur ces systèmes. Lexar met en avant la compatibilité avec les appareils microSD Express, qui seront prochainement commercialisés. Cela permet aux utilisateurs de conserver une bibliothèque de jeux volumineuse tout en bénéficiant de transferts de fichiers rapides.
La carte Express PLAY PRO a été conçue pour résister aux conditions extrêmes. Elle est certifiée IPX7 (étanche), résistante aux températures, aux chocs, aux rayons X, aux champs magnétiques, aux vibrations et à l’usure. Ces caractéristiques sont le fruit de tests effectués dans les laboratoires de qualité de Lexar. En complément, une garantie limitée à vie (ou de 10 ans selon les régions) est proposée, ainsi qu’un accès à vie à un outil de récupération de fichiers, utile en cas de suppression ou de formatage accidentel.
La version mise à jour de la carte microSD UHS-I PLAY a vu ses vitesses de lecture passer de 160 Mo/s à 205 Mo/s et d’écriture de 100 Mo/s à 140 Mo/s. Toutes les capacités de cette carte sont désormais classées A2, contre A1 précédemment, ce qui améliore la performance lors de l’utilisation d’applications. L’occasion de rappeler que la Switch 2 est équipée de 256 Go de stockage, ce qui risque d’être toujours un peu faible, considérant que les jeux risquent d’être de plus en plus lourds à l’avenir.
Deux cartes microSD optimisées pour le jeu portable
Lexar a donc présenté deux nouvelles cartes mémoire microSD : la Express PLAY PRO et une version actualisée de la UHS-I PLAY. Ces cartes doivent permettre de répondre aux exigences croissantes du jeu mobile, en particulier avec l’arrivée imminente de la Nintendo Switch 2. La Express PLAY PRO se distingue par des vitesses de lecture pouvant atteindre 900 Mo/s et des vitesses d’écriture allant jusqu’à 600 Mo/s, soit quatre fois plus rapides que les cartes UHS-I classiques, selon les tests internes de Lexar. Cette performance est rendue possible grâce aux interfaces PCIe et NVMe.
Capacité étendue et compatibilité renforcée
Les deux cartes offrent un espace de stockage important, avec des versions disponibles jusqu’à 1 To. La Express PLAY PRO est rétrocompatible avec les appareils UHS-I et UHS-II, fonctionnant toutefois à la vitesse UHS-I sur ces systèmes. Lexar met en avant la compatibilité avec les appareils microSD Express, qui seront prochainement commercialisés. Cela permet aux utilisateurs de conserver une bibliothèque de jeux volumineuse tout en bénéficiant de transferts de fichiers rapides.
Résistance accrue et garanties incluses
La carte Express PLAY PRO a été conçue pour résister aux conditions extrêmes. Elle est certifiée IPX7 (étanche), résistante aux températures, aux chocs, aux rayons X, aux champs magnétiques, aux vibrations et à l’usure. Ces caractéristiques sont le fruit de tests effectués dans les laboratoires de qualité de Lexar. En complément, une garantie limitée à vie (ou de 10 ans selon les régions) est proposée, ainsi qu’un accès à vie à un outil de récupération de fichiers, utile en cas de suppression ou de formatage accidentel.
Performances améliorées pour la carte UHS-I PLAY
La version mise à jour de la carte microSD UHS-I PLAY a vu ses vitesses de lecture passer de 160 Mo/s à 205 Mo/s et d’écriture de 100 Mo/s à 140 Mo/s. Toutes les capacités de cette carte sont désormais classées A2, contre A1 précédemment, ce qui améliore la performance lors de l’utilisation d’applications. L’occasion de rappeler que la Switch 2 est équipée de 256 Go de stockage, ce qui risque d’être toujours un peu faible, considérant que les jeux risquent d’être de plus en plus lourds à l’avenir.