Le Web a 35 ans : comment est-il né ?

Un navigateur pionnier, bien loin de Safari ou Chrome

©️CERN

Le Web, une réponse à un problème très concret

©️CERN

Un héritage toujours visible aujourd’hui



Trente-cinq ans plus tard, et même avec l'IA, le Web est omniprésent : commerce, divertissement, réseaux sociaux, intelligence artificielle… difficile d’imaginer notre quotidien sans lui. Pour les plus curieux, le CERN propose toujours un émulateur du navigateur WorldWideWeb, accessible en ligne, permettant de revivre l’expérience des débuts du Web et de mesurer le chemin parcouru. Une manière aussi de rappeler qu’à l’origine de cette révolution planétaire se trouvait une idée simple, mais puissante : rendre l’information accessible à tous, partout et sans barrière.

. Développé sur un ordinateur NeXT — la société fondée par Steve Jobs après son départ d’Apple — ce logiciel n’avait rien à voir avec les navigateurs modernes. Son interface était austère, en noir et blanc, mais son concept était révolutionnaire.Il permettait non seulement de consulter des documents, mais aussi d’en créer et d’en modifier directement. Une approche étonnamment avancée, qui plaçait déjà l’utilisateur au cœur du réseau.. L’objectif de Tim Berners-Lee était avant tout de faciliter le partage d’informations entre chercheurs du CERN, confrontés à des systèmes informatiques incompatibles. Pour y parvenir, il posa les bases de trois technologies toujours au cœur d’Internet : le langage HTML, le protocole HTTP et le principe des liens hypertextes.. En 1991, le CERN ouvre progressivement cette technologie vers l’extérieur, amorçant une adoption mondiale qui s’accélérera avec l’arrivée de navigateurs plus accessibles comme Mosaic, puis Netscape.