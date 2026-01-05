En 2026, les chiens aussi ont droit à leur smartphone !
Après avoir dévoilé un premier PetPhone au MWC 2025, GlocalMe profite du CES 2026 pour présenter une version nettement plus aboutie de son concept : le PetPhone C-Plus Suite. Derrière ce nom complexe se cache une idée simple : utiliser la connectivité et les capteurs pour mieux comprendre, surveiller et apaiser les animaux domestiques, sans prétendre les transformer en interlocuteurs numériques.
Le PetPhone C-Plus Suite n'est pas vraiment un smartphone au sens traditionnel et ne vise évidemment pas à faire parler chiens ou chats. L’objectif est plutôt d’étendre les capacités du premier modèle, afin de répondre à trois enjeux clés : le bien-être, la santé et la sécurité des animaux.
Conçu comme un appareil connecté dédié, le PetPhone permet d'établir une forme de communication entre le propriétaire et son animal. Cette fonctionnalité est particulièrement mise en avant pour certains animaux souffrant d’anxiété de séparation, lorsque leurs maîtres sont absents pendant la journée.
L’une des principales nouveautés du PetPhone C-Plus Suite est l’intégration d’une caméra 1080p, capable de diffuser un flux vidéo en temps réel, d’enregistrer des vidéos HD et de permettre la relecture à distance.
Cette caméra peut être utilisée de deux façons, soit directement avec le PetPhone fixé sur l’animal, soit de manière indépendante, attachée à la station de recharge, afin d’offrir un point de vue fixe lorsque l’on souhaite surveiller son animal à distance, notamment en déplacement. Cette option étend les usages, entre suivi des déplacements et observation du comportement à la maison.
GlocalMe met particulièrement l’accent sur la détection des comportements anormaux. Si l’animal devient agité, anxieux ou inhabituellement actif, le PetPhone peut envoyer une alerte au propriétaire.
Celui-ci peut alors lancer un appel vocal à distance, afin de parler directement à son animal pour tenter de le calmer. Il est également possible de programmer des messages vocaux préenregistrés, de diffuser de la musique apaisante ; ou encore de déclencher certaines interactions automatiques selon le contexte. La manoeuvre vise à reproduire la présence rassurante du maître, même à distance.
Le PetPhone C-Plus Suite peut également être utilisé à l’extérieur. Si l’animal s’éloigne trop lors d’une promenade ou dans un parc, le propriétaire peut l’appeler à distance pour
tenter de le faire revenir — à condition, bien sûr, que l’animal obéisse encore à la voix. Sans se substituer à un véritable dressage, cette fonctionnalité s’inscrit dans une logique de renforcement du lien vocal.
Pour équiper votre animal de compagnie, il faudra débourser la somme de 89 euros pour avoir la première génération du PetPhone !
Avec le PetPhone C-Plus Suite, GlocalMe poursuit une tendance plus large du marché des objets connectés : étendre les usages connectés au monde animal, en se concentrant sur des besoins concrets plutôt que sur des gadgets spectaculaires. Évidemment, il faudra voir à l'usage si l’équilibre entre surveillance, utilité réelle et respect du bien-être animal sera convaincant à l’usage, et si les propriétaires adopteront durablement ce type de solution. Mais en affinant son concept après un premier modèle, GlocalMe montre que le PetPhone n’était pas qu’un simple coup d’essai. Certains penseront qu'il ne s'agit là que d'un simple gadget...
Un « smartphone » pensé pour les animaux… et leurs maîtres
Une caméra 1080p pour voir et comprendre le comportement
Appels vocaux, alertes en cas de stress et outil de rappel en extérieur
Pour équiper votre animal de compagnie, il faudra débourser la somme de 89 euros pour avoir la première génération du PetPhone !
Une vision connectée du bien-être animal
