En 2026, les chiens aussi ont droit à leur smartphone !

Une vision connectée du bien-être animal



Avec le PetPhone C-Plus Suite, GlocalMe poursuit une tendance plus large du marché des objets connectés : étendre les usages connectés au monde animal, en se concentrant sur des besoins concrets plutôt que sur des gadgets spectaculaires. Évidemment, il faudra voir à l'usage si l’équilibre entre surveillance, utilité réelle et respect du bien-être animal sera convaincant à l’usage, et si les propriétaires adopteront durablement ce type de solution. Mais en affinant son concept après un premier modèle, GlocalMe montre que le PetPhone n’était pas qu’un simple coup d’essai. Certains penseront qu'il ne s'agit là que d'un simple gadget...