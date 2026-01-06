LEGO dévoile une étonnante brique intelligente au CES 2026
Par Vincent Lautier - Publié le
Pour sa première apparition au CES de Las Vegas, LEGO frappe fort avec Smart Play, une nouvelle plateforme qui intègre de l'électronique miniaturisée dans ses briques emblématiques. L'objectif : donner vie aux constructions sans recourir aux écrans.
La Smart Brick ressemble à une brique 2x4 classique, mais elle cache un concentré de technologie. Au coeur du système, une puce ASIC personnalisée de seulement 4,1 mm. Cette puce fait tourner le Play Engine, un moteur de jeu propriétaire qui gère les capteurs de mouvement, l'accéléromètre, la détection de lumière et de son. Un mini haut-parleur avec synthétiseur intégré génère les effets sonores en temps réel, sans fichiers préenregistrés. La brique se recharge sans fil via un socle inductif inclus dans chaque set, capable d'alimenter plusieurs briques simultanément.
LEGO a développé BrickNet, un protocole sans fil basé sur Bluetooth qui permet aux briques de communiquer entre elles. Grâce à la technologie Neighbour Position Measurement, chaque brique détecte la position et l'orientation des autres en trois dimensions. Le système fonctionne avec des Smart Tags, des tuiles 2x2 équipées d'une puce NFC, et des Smart Minifigures, des figurines identiques aux modèles classiques mais dotées d'un identifiant numérique unique. Pas besoin d'application, d'internet ni d'IA générative pour jouer : tout se passe localement, entre les briques.
La plateforme Smart Play démarre avec trois sets Star Wars disponibles en précommande dès le 9 janvier et en vente le 1er mars 2026. Le TIE Fighter de Dark Vador est proposé à environ 69 euros, le X-Wing de Luke à environ 99 euros, et la Salle du Trône à environ 159 euros. Chaque boîte inclut la brique intelligente, le chargeur, une figurine Smart et des tags. LEGO annonce plus de 20 brevets déposés pour cette technologie et promet des mises à jour régulières ainsi que de nouvelles licences à venir.
On voit bien que LEGO joue gros avec cette annonce. L'idée de donner vie aux constructions sans passer par une tablette ou un smartphone est amusante, surtout quand on connaît les réticences des parents face au temps d'écran. La miniaturisation est impressionnante et le fait que tout fonctionne en local, sans cloud ni IA, rassure sur la pérennité du système. Maintenant, est-ce que tout ceci passionnera les foules ? Le succès de LEGO repose aussi sur la simplicité et l'aspect traditionnel du jeu, est-ce que là ça ne transforme pas un peu la marque en produit purement geek ?
Une puce minuscule au coeur de la brique
La Smart Brick ressemble à une brique 2x4 classique, mais elle cache un concentré de technologie. Au coeur du système, une puce ASIC personnalisée de seulement 4,1 mm. Cette puce fait tourner le Play Engine, un moteur de jeu propriétaire qui gère les capteurs de mouvement, l'accéléromètre, la détection de lumière et de son. Un mini haut-parleur avec synthétiseur intégré génère les effets sonores en temps réel, sans fichiers préenregistrés. La brique se recharge sans fil via un socle inductif inclus dans chaque set, capable d'alimenter plusieurs briques simultanément.
Un réseau local entre briques
LEGO a développé BrickNet, un protocole sans fil basé sur Bluetooth qui permet aux briques de communiquer entre elles. Grâce à la technologie Neighbour Position Measurement, chaque brique détecte la position et l'orientation des autres en trois dimensions. Le système fonctionne avec des Smart Tags, des tuiles 2x2 équipées d'une puce NFC, et des Smart Minifigures, des figurines identiques aux modèles classiques mais dotées d'un identifiant numérique unique. Pas besoin d'application, d'internet ni d'IA générative pour jouer : tout se passe localement, entre les briques.
Star Wars pour commencer
La plateforme Smart Play démarre avec trois sets Star Wars disponibles en précommande dès le 9 janvier et en vente le 1er mars 2026. Le TIE Fighter de Dark Vador est proposé à environ 69 euros, le X-Wing de Luke à environ 99 euros, et la Salle du Trône à environ 159 euros. Chaque boîte inclut la brique intelligente, le chargeur, une figurine Smart et des tags. LEGO annonce plus de 20 brevets déposés pour cette technologie et promet des mises à jour régulières ainsi que de nouvelles licences à venir.
On en dit quoi ?
On voit bien que LEGO joue gros avec cette annonce. L'idée de donner vie aux constructions sans passer par une tablette ou un smartphone est amusante, surtout quand on connaît les réticences des parents face au temps d'écran. La miniaturisation est impressionnante et le fait que tout fonctionne en local, sans cloud ni IA, rassure sur la pérennité du système. Maintenant, est-ce que tout ceci passionnera les foules ? Le succès de LEGO repose aussi sur la simplicité et l'aspect traditionnel du jeu, est-ce que là ça ne transforme pas un peu la marque en produit purement geek ?