LEGO dévoile une étonnante brique intelligente au CES 2026

On en dit quoi ?



On voit bien que LEGO joue gros avec cette annonce. L'idée de donner vie aux constructions sans passer par une tablette ou un smartphone est amusante, surtout quand on connaît les réticences des parents face au temps d'écran. La miniaturisation est impressionnante et le fait que tout fonctionne en local, sans cloud ni IA, rassure sur la pérennité du système. Maintenant, est-ce que tout ceci passionnera les foules ? Le succès de LEGO repose aussi sur la simplicité et l'aspect traditionnel du jeu, est-ce que là ça ne transforme pas un peu la marque en produit purement geek ?