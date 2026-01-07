Le Wi-Fi 8 débarque déjà au CES 2026 : Asus, MediaTek et Broadcom dégainent leurs premières puces

On en dit quoi ?



C'est un peu le truc pénible sur ce secteur : les fabricants annoncent des produits Wi-Fi 8 alors que le Wi-Fi 7 commence à peine à se démocratiser. Maintenant c'est le jeu, et l'approche du Wi-Fi 8 est intéressante car elle privilégie la stabilité et la fiabilité plutôt que de simplement gonfler les chiffres de débit. Pour les environnements denses en appareils connectés, ça devrait faire une vraie différence. Par contre, les premiers routeurs compatibles ne devraient pas arriver avant l'été 2026 au plus tôt, et le standard final pas avant 2028. Le Wi-Fi 8 arrivera probablement chez Apple pour 2047 au mieux, en même temps que les taxis autonomes à Paris (pour info ça c'est une vanne, bien que…)