Le Wi-Fi 8 débarque déjà au CES 2026 : Asus, MediaTek et Broadcom dégainent leurs premières puces
Par Vincent Lautier - Publié le
Au CES 2026, le Wi-Fi 8 fait ses premiers pas avec des annonces concrètes de MediaTek, Broadcom et Asus. Alors que le standard n'est pas prévu avant 2028, les fabricants préparent déjà leurs puces et routeurs pour la prochaine génération de connexion sans fil.
MediaTek lance la famille Filogic 8000
MediaTek a présenté sa nouvelle gamme Filogic 8000, la première famille de puces Wi-Fi 8 du fabricant taïwanais. Ces chipsets sont destinés aux appareils haut de gamme et devraient être disponibles auprès des clients d'ici la fin 2026. Parmi les premiers partenaires annoncés, on retrouve Asus, Acer et Foxconn. Le Wi-Fi 8, officiellement baptisé IEEE 802.11bn, mise avant tout sur la fiabilité plutôt que sur la vitesse brute. Par rapport au Wi-Fi 7, la norme promet un débit moyen deux fois supérieur à moyenne portée, une couverture IoT doublée et une latence réduite jusqu'à six fois grâce à une meilleure gestion multi-appareils.
Broadcom et Asus aussi dans la course
Broadcom a dévoilé son APU BCM4918, un système sur puce qui combine calcul, réseau et accélération IA dans une seule puce. Il est accompagné de deux nouvelles puces radio Wi-Fi 8 bi-bande, les BCM6714 et BCM6719, qui intègrent les bandes 2,4 GHz et 5 GHz sur un seul composant. Côté Asus, le constructeur a présenté le ROG NeoCore, un concept de routeur Wi-Fi 8 au design pour le moins original : un icosaèdre (un polyèdre à 20 faces, comme un dé de jeu de rôle) dont les sommets servent à positionner les antennes internes. L'idée est d'améliorer la couverture et la stabilité du signal. Asus a même réalisé les premiers tests de débit réels en Wi-Fi 8 lors du salon.
Un standard pas encore finalisé
Le Wi-Fi 8 introduit plusieurs technologies intéressantes : les Distributed Resource Units pour améliorer la gestion des canaux, l'Enhanced Long Range pour étendre la portée, et de nouveaux mécanismes pour réduire la latence dans les applications temps réel comme le jeu ou la visioconférence. La norme améliore aussi la coexistence avec le Bluetooth et le Zigbee au sein d'un même appareil. Par contre, il faudra patienter : la ratification officielle du standard IEEE 802.11bn n'est pas attendue avant septembre 2028.
On en dit quoi ?
C'est un peu le truc pénible sur ce secteur : les fabricants annoncent des produits Wi-Fi 8 alors que le Wi-Fi 7 commence à peine à se démocratiser. Maintenant c'est le jeu, et l'approche du Wi-Fi 8 est intéressante car elle privilégie la stabilité et la fiabilité plutôt que de simplement gonfler les chiffres de débit. Pour les environnements denses en appareils connectés, ça devrait faire une vraie différence. Par contre, les premiers routeurs compatibles ne devraient pas arriver avant l'été 2026 au plus tôt, et le standard final pas avant 2028. Le Wi-Fi 8 arrivera probablement chez Apple pour 2047 au mieux, en même temps que les taxis autonomes à Paris (pour info ça c'est une vanne, bien que…)