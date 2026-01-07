Est-ce que Microsoft a vraiment tué "Office" pour de bon ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Microsoft a renommé son application Microsoft 365 (ex-Office) en Microsoft 365 Copilot.
Le premier changement de nom remonte en fait à 2022, quand Microsoft a décidé de remplacer la marque Office par Microsoft 365 pour mettre en avant l'aspect cloud et abonnement du produit. L'idée était de distinguer les versions par abonnement des versions achat unique. Puis en 2024, Copilot a été intégré à Microsoft 365, accompagné d'une hausse de prix des abonnements Personal et Family. Et début 2025, l'application hub a été rebaptisée
Contrairement à ce que laissent entendre certains titres alarmistes, le nom Office n'a pas complètement disparu. Il désigne désormais uniquement la version achat unique sans abonnement, dont la dernière mouture est Microsoft Office 2024. Côté abonnements, les pages produit affichent toujours Microsoft 365 Personal, Family et Premium, sans le mot Copilot dans l'intitulé. Quant aux applications individuelles, Word, Excel et PowerPoint conservent leur nom historique. Le changement ne concerne donc que l'application centrale qui sert de portail d'accès sur iOS, Android, Windows et le web.
Le vrai problème vient de la stratégie de marque autour de Copilot. Il existe désormais au moins quatre produits distincts utilisant ce nom : l'assistant IA Copilot intégré dans Windows, l'abonnement Copilot Pro pour les fonctions avancées, l'application Microsoft 365 Copilot (le hub), et un autre Microsoft 365 Copilot qui est un chatbot dédié aux tâches professionnelles. Cette multiplication des appellations identiques crée une confusion légitime, d'autant que même les pages officielles de Microsoft ne semblent pas toujours cohérentes entre elles (il faut dire qu'il y en a beaucoup…)
On ne peu que constater que Microsoft ne simplifie pas la vie de ses utilisateurs avec cette politique de nommage. Renommer une icône que tout le monde appelait
Microsoft 365 Copilot. Ce changement, provoque l'incompréhension des utilisateurs qui y voient une intégration forcée de l'IA. Mais c'est en fait un peu plus complexe que ça, et les applications Word, Excel et PowerPoint gardent toutefois leur nom.
Un historique de renommages à répétition
Microsoft 365 Copilot. Trois renommages en trois ans pour un même produit, de quoi perdre n'importe qui.
Office existe toujours, mais pas partout
Une multiplication des Copilot qui brouille les pistes
On en dit quoi ?
Officedepuis des décennies pour y coller le terme Copilot, c'est un peu abusé, alors que l'IA de Microsoft n'a pas encore fait ses preuves auprès du grand public. On comprend l'envie de mettre en avant l'intelligence artificielle, mais quand même, utiliser le même nom pour quatre produits différents, c'est aussi le meilleur moyen de perdre tout le monde.