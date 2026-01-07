Est-ce que Microsoft a vraiment tué "Office" pour de bon ?

On en dit quoi ?



On ne peu que constater que Microsoft ne simplifie pas la vie de ses utilisateurs avec cette politique de nommage. Renommer une icône que tout le monde appelait Office depuis des décennies pour y coller le terme Copilot, c'est un peu abusé, alors que l'IA de Microsoft n'a pas encore fait ses preuves auprès du grand public. On comprend l'envie de mettre en avant l'intelligence artificielle, mais quand même, utiliser le même nom pour quatre produits différents, c'est aussi le meilleur moyen de perdre tout le monde.